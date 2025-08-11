山口vs甲府 スタメン発表
[8.11 J2第25節](みらスタ)
※19:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 5 喜岡佳太
DF 14 下堂竜聖
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 29 輪笠祐士
MF 45 山本桜大
MF 49 峰田祐哉
MF 55 岡庭愁人
FW 20 河野孝汰
FW 31 草野侑己
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
中山元気
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 13 村上千歩
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 77 マテウス・レイリア
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 2 井上樹
DF 24 佐藤恵介
MF 6 小林岩魚
MF 20 遠藤光
MF 21 ヘナト・アウグスト
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
FW 49 ネーミアス
監督
大塚真司
