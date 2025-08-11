[8.11 J2第25節](みらスタ)

※19:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 5 喜岡佳太

DF 14 下堂竜聖

DF 76 磯谷駿

MF 8 野寄和哉

MF 29 輪笠祐士

MF 45 山本桜大

MF 49 峰田祐哉

MF 55 岡庭愁人

FW 20 河野孝汰

FW 31 草野侑己

控え

GK 26 田口潤人

DF 6 キム・ボムヨン

MF 7 三沢直人

MF 28 小林成豪

MF 30 奥山洋平

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 34 古川大悟

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

中山元気

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 13 村上千歩

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 77 マテウス・レイリア

FW 44 内藤大和

控え

GK 30 石川慧

DF 2 井上樹

DF 24 佐藤恵介

MF 6 小林岩魚

MF 20 遠藤光

MF 21 ヘナト・アウグスト

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

FW 49 ネーミアス

監督

大塚真司