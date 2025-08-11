スイング判定に声を荒げた

【MLB】Bジェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

ブルージェイズは10日（日本時間11日）、敵地でのドジャース戦に5-4で勝利し、カード3連敗を回避した。最終回は1死満塁のピンチをなんとか脱したが、大谷翔平投手の打席ではブルージェイズベンチが判定に激怒する場面があった。

カウント0-1からフルハーチが投じた1球は内角高めへ。大谷はスイングしかけたがバットを止め、ボール判定に。これにジョン・シュナイダー監督らはベンチから激高して異議を唱えていた。

その後はなんとか大谷を三振、ベッツを三ゴロに打ち取ったものの、試合を左右しかねない場面での微妙な判定に、ネット上でも疑問の声が噴出した。

X（旧ツイッター）では米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が「彼ら（審判）は大谷のスイングをチェックしたと言った」と、写真を投稿。ファンからは「ブルージェイズは喜んでいなかった」「間違いなくショウヘイは振っているように見える」「酷い判定だ」「私が目撃した中でも最悪のチェックスイング判定」「あれは絶対にスイングしている」「なぜこういうプレーがレビューできないのか、全く理解できない」「MLBは明らかにドジャースを助けている」「とにかく酷い」「当然ながらムカつくだろ」と多くの声が並んでいた。（Full-Count編集部）