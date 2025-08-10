超絶ミドルで今季初ゴールの中山。写真：滝川敏之

　度肝を抜くスーパーゴールだ。

　FC町田ゼルビアは８月10日、J１第25節でヴィッセル神戸とホームで対戦している。

　開始６分、さっそくスコアボードを動かす。右サイドからのロングスローは相手に跳ね返されるが、そのこぼれ球を中山雄太が収める。胸トラップからワンバウンドしたボールを、左足で思い切り叩く。豪快なシュートをゴール右にぶち込んだ。
 
　試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「エグいのきた」「とんでもないゴラッソ」「トラップからシュートまで全てが完璧！」「ロベカル？」「最高すぎるよ」といった声があがっている。

　中山にとってはこれが待望の今季初ゴールだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】左足でズドン！ 中山雄太のスーパーゴール

 