「エグいのきた」「ロベカル？」ゼルビア中山雄太の衝撃ゴラッソをファン絶賛！「トラップからシュートまで全てが完璧！」
度肝を抜くスーパーゴールだ。
FC町田ゼルビアは８月10日、J１第25節でヴィッセル神戸とホームで対戦している。
開始６分、さっそくスコアボードを動かす。右サイドからのロングスローは相手に跳ね返されるが、そのこぼれ球を中山雄太が収める。胸トラップからワンバウンドしたボールを、左足で思い切り叩く。豪快なシュートをゴール右にぶち込んだ。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「エグいのきた」「とんでもないゴラッソ」「トラップからシュートまで全てが完璧！」「ロベカル？」「最高すぎるよ」といった声があがっている。
中山にとってはこれが待望の今季初ゴールだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足でズドン！ 中山雄太のスーパーゴール
