鬼殺隊の「柱」と鬼たちの総力戦を描き、大ヒットを記録している『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。劇中では、不死川玄弥が兄である“風柱”実弥を探すところも描かれており、ファンのあいだで話題を呼んでいた。

そもそも『鬼滅の刃』の内容を振り返ってみると、何かと“兄弟”や“姉妹”の絆が物語の軸に関わっている印象だ。本稿ではその理由について考えてみたい。

不死川兄弟以外でいえば、主人公の竈門炭治郎と禰󠄀豆子の関係も実の兄妹。炭治郎が鬼と戦うのは「禰󠄀豆子が人間に戻るための方法を探す」ことが目的であり、「柱」に禰豆子が処分されそうになるたびに自分の命をかけて守ろうとしてきた。

また“霞柱”時透無一郎には有一郎という双子の兄がいて、「刀鍛冶の里編」ではその記憶を取り戻すことで覚醒状態に陥り、上弦の伍・玉壺を撃破することに成功している。

“蟲柱”胡蝶しのぶと姉・カナエの関係も、物語上かなり重要。「無限城編」ではしのぶがカナエの命を奪った上弦の弐・童磨への敵討ちに挑むというエピソードが描かれていた。さらに孤児だったところを彼女たちに拾われて継子になった栗花落カナヲも、血縁はないが実質的には姉妹と言えるかもしれない。

同じように血縁抜きの関係では、鱗滝左近次のもとで学んだ冨岡義勇と錆兎、桑島慈悟郎に師事した我妻善逸と獪岳など、兄弟弟子のエピソードがいくつも描かれていることが印象深い。

そして「遊郭編」では、上弦の陸・妓夫太郎と堕姫という兄妹の鬼が登場。2人は強い絆を活かした連携によって、炭治郎たちを追い詰めるのだった。

ではなぜ作者・吾峠呼世晴は、ここまで兄弟や姉妹の絆にこだわったのだろうか。おそらくその理由は、同作が“幸せな家族”から疎外された者たちの話だったことに関わっている。

■「機能不全家族」をめぐる話こそが『鬼滅の刃』の1つの主題 竈門兄妹や胡蝶姉妹は、鬼によって家族を奪われた過去をもち、“唯一の家族”として支え合いながら生きていた。時透兄弟の親は病死と事故死なので少々事情が異なるものの、孤児という点では同じ運命を辿っている。

その一方で、そもそも円満な家庭ではなかったという登場人物も多い。不死川兄弟は鬼によって両親を奪われたが、元々父親がろくでもない性格で、母親や子どもたちに暴力を振るっていたことが明かされている。

また栗花落カナヲは、生みの親から壮絶な虐待を受けていた過去をもつ。感情の一切を失って人形のようになり、人買いに売られていたところをしのぶたちに救われたのだった。

遊郭の最下層に生まれた妓夫太郎は母親に疎まれ、生まれる前も生まれた後も何度も殺されそうになり、『鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐』では妹の堕姫も母親から暴力を受けていたことが明かされている。

すなわち、家庭が上手く機能していなかった「機能不全家族」をめぐる話こそが『鬼滅の刃』の1つの主題だと考えられる。そこで描かれているのは、家庭に居場所を持つことができなかった子どもたちがお互いを支え合い、過酷な世界を生き延びていく姿だ。いわばそれを象徴するのが、「親がいない兄弟や姉妹」という関係性なのではないだろうか。

恋愛や友情のように誰かと入れ替え可能なものではなく、絶対的な“自分の居場所”となる絆。ただし、そこには必ずしも血のつながりは必要なく、疑似的な家族として描かれることもある。胡蝶姉妹とカナヲの関係、善逸と獪岳の関係などはその典型だろう。さらに言えば、お館様のもとで結束して戦う鬼殺隊自体が“家族の代わり”という面があったようにも思われる。

つい先日には、いわゆる“毒親”問題をこれまでにない解像度で扱ったマンガ『タコピーの原罪』がアニメ化され、大きな話題を呼んだばかり。『鬼滅の刃』の大ヒットも、同様の背景から理解することができるかもしれない。

自分の居場所を求める子どもたちの戦いは、まだまだ終わらない。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第二章以降で、このテーマがどのように変奏されるのか注目したい。（文＝キットゥン希美）