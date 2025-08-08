芸能一家に立ち込めた暗雲は晴れそうにないーー。

2025年4月、元婚約者のYouTuberのRちゃんとの“1億円婚約トラブル ”が『週刊文春』で報じられたBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝。その翌月には女優・趣里との婚約が明らかになり、世間を大きく騒がせた。水谷豊を父に持ち、母は伊藤蘭という芸能界一家は、“義理の息子”となる三山に不信感を抱えているという。

「2人の婚約は本来であれば5月に発表される予定でしたが、延期を重ねています。トラブルが発覚した当初、『女性セブン』の取材に対して水谷さんは『何も聞いていないのでね』と答えており、水谷家からしたら寝耳に水だったのでしょう。もし三山さんが事前にトラブルに関して話していなかったとすれば、不信感が募るのは仕方がありません。

さらに、8月8日に同誌は、特に伊藤さんが三山さんを“拒絶”しており、婚約は白紙に戻る可能性を報じています」

“1億円トラブル”の影響で所属事務所から独立し、7月5日をもってBE:FIRSTとしての活動を休止した三山だが、はたして今後どうなるのか。芸能ジャーナリストはこう語る。

「三山さんの独立は、水谷さんと伊藤さんが所属する個人事務所へ合流する予定だったそうですが、トラブルが露呈したことで一旦白紙となりました。しかし、趣里さんとの結婚については白紙に戻すのは難しい状況だと聞いています。

仮に、両親の“忠告”を受け入れて趣里さんが破談を選んだとすれば、すぐに付き合いのあるスポーツ紙などのメディアに流れるはずです。芸能人としてのイメージを考えれば、破談が決まり次第、1日でも早く公にしたいでしょう。

ところが、今に至るまで一切の音沙汰がない。となれば、三山さんと趣里さん2人の意思は相当固いと考えられるでしょう。趣里さんは現在活動をセーブしていますが、入籍を見据えてのことだとすれば、2人の関係は“後戻りできないところ”まできていると言えそうです。

逆に水谷さんも伊藤さんも、これまでは趣里さんの自主性に任せる教育をしてきました。ここにきて何か強制的に動くということもできず、下手な刺激をして、一種の“駆け落ち”状態になってしまっては大問題です。お互いに静観するという非常に緊迫した関係が続いている可能性が高そうです」

はたして、ゴールインはいつになるやら……。