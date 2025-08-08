「スター・トレック」最新作、シリーズ60周年の26年に配信決定！ 宇宙艦隊の養成機関を舞台にした若者たちの冒険と青春の物語
「スター・トレック」シリーズの最新作となる『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』が、「スター・トレック」シリーズ60周年を迎える2026年にParamount＋にて独占配信されることが決定。シリーズ初の若者のキャラクターに焦点を当てた本作より、新進気鋭のZ世代キャストが新キャラクターを熱演する特報とティザービジュアルが解禁された。
【動画】シリーズ初の若者のキャラクターに焦点を当てた最新作『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』特報
何世代にも渡り世界中に大きな影響を与えてきた半世紀を超える歴史を持つ「スター・トレック」は、未来の宇宙を舞台に、宇宙船に乗り込んだ多様な種族のクルーが平和と探査を目指して冒険する物語。その最新作である本作では、未知の冒険に繰り出す屈強な宇宙艦隊の士官を養成する機関“スターフリート・アカデミー”を舞台に、大志を抱いた若者たちの冒険と青春が描かれる。
アカデミーの士官候補生役には、ハリウッド注目のZ世代俳優たちが集結。不本意ながらアカデミーに入学し、生い立ちに複雑な事情を抱えた孤児カレブ・ミア役には、サンドロ・ロスタ。医療士官を目指すクリンゴン人の青年ジェイデン・クラッグ役にはカリム・ダイアン。“カスクアン”という新種族のホログラムで通称“サム”と呼ばれ、初のホログラムの候補生としてアカデミーに入学したアクリメーション・ミル役にはケリス・ブルックス。裕福な惑星で生まれ、周りの期待を背負いライバルの候補生と激しく競争するダレム・レイミ役にはジョージ・ホーキンス。“ダル＝シャ”と呼ばれるシリーズ初登場の種族であるジェネシス・ライス役はベラ・シェパードが演じる。
さらに本作には『Mr.インクレディブル』（04）のイラスティガール役で知られ、『ピアノ・レッスン』（93）ではアカデミー賞（R）とゴールデングローブ賞（R）、カンヌ国際映画祭で女優賞を総なめしたホリー・ハンターも出演。彼女は宇宙艦隊の訓練艦“USSアテナ”の艦長兼スターフリート・アカデミーの学長であるナラ・アークを演じ、若手俳優を支える。
解禁となった特報では、アーク艦長が銀河中から集められた最高峰の人材たちをスターフリート・アカデミーに迎え入れる様子で幕を開ける。憧れの場所に入学した士官候補生たちは、“希望”と“夢”を胸に仲間たちと宇宙艦隊の士官に
なるべく厳しい訓練に身を投じていく―。時に仲間たちとぶつかりながらも種族を超えた友情を育み、夢に向かって進む中で恋心を抱く候補生たちも現れ、シリーズ初の若者の焦点を当てた物語らしい甘酸っぱい青春が描かれる。
そして映像ラストには、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』（23）で2度目となるゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した経歴をもつポール・ジアマッティが演じる本作のメインヴィラン ヌス・ブラカも登場。アカデミーの候補生の一人と因縁の過去を持つヌス・ブラカがもたらす予想外の脅威とは？ 際限ない夢を抱く候補生は、かつてない未踏の地への冒険の果てに未来をつかみ取ることができるのか？
『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』は、Paramount＋にて2026年独占配信開始。
