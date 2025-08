【「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」20巻】 8月7日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」の20巻を8月7日に発売する。価格は792円。

本作は「小説家になろう」で累計1,800万PVを記録した同名小説をコミカライズしたもの。TVアニメの第2期が7月より放送されている。

【TVアニメ「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」本PV】

20巻で描かれるのはギタンvs.水の迷宮。七群のダンジョンボスの一角、魔海峡バミューが生み出した「地上大三角魔海迷宮(パンデモリウム)」にギタンが囚われる。

【「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」20巻あらすじ】

ギタン vs. 水の迷宮!

七群のダンジョンボスの一角、魔海峡バミューが生み出した「地上大三角魔海迷宮(パンデモリウム)」。数多の冒険者を呑み込んだ地獄に囚われたギタン……。SS級を打ち破る術はあるのか!?

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.