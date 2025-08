【「タレットと少女」完全版】 8月25日 発売予定 価格:未定

DANGEN Entertainmentは、Steam用シューティング「タレットと少女」の完全版を8月25日に発売する。開発はナナイロ・エンタープライズ。

「タレットと少女」はスピーディーなレールタレット防衛シューティングゲーム。プレーヤーはエリートP.A.N.T.S.U.ユニットの孤独な公務員となり、無限の外来生物の群れから地球を守る。アップグレード可能なタレットのシートベルトを締め、ジェネレーターを作って地球を守る超兵器にチャージし、あらゆる方向から押し寄せる敵の群れに立ち向かおう。

デモに続き、完全版では外来生物退治のフル武装コンテンツ、磨き抜かれたカオス、「少女」のさらなる衣装と装備などが用意される。

発売日PVも公開されている。

「タレットと少女」について

【『タレットと少女』発売日PV】【タレットと少女 - 入隊し、銃撃を開始せよ!】

時空の歪みによって発生するワームホールから謎の外来生物が侵入してくる世界。人知を超えた何らかの原因により、我々の素晴らしき地球が脅かされている! 黙って待つか? いや、ちがう! 戦うんだ!

外来生物駆除課の公務員である少女とともに地球の生き残りを掛け最前線で戦おう! 少女のミッションは超兵器発電施設を守ること。人類最後の、そして最も大きな希望の鼓動、超兵器を守り抜け!

タレットに乗り迎え撃つ少女が、大挙して押し寄せる外来生物から防御する最後の砦だ。援護もなければ撤退もできない。あるのは銃撃と根性、そして少女の帰りを待つご褒美のオムライスだけだ。

・タレットを強化しよう!

・前線にジェネレーターを構築しよう!

・超兵器をフル充電しよう!

・外来生物を、ヤツらが元いた地獄の彼方へ吹き飛ばそう!

タレット少女標準仕様装備

最新鋭のレールタレットシステム

シートベルトを締め、照準を合わせ発射する。レール上のタレットには卓越した機動性と、外来生物を吹き飛ばす最高の銃撃機能が備わっている。そのため、未熟な新兵でも確実に敵を倒していくことが可能だ。

兵器や装備の強化

戦場は常に変化するが、それはプレーヤーも同じだ。すべてのミッションを完遂し、外来生物を片っ端から倒すことで、防御力、超兵器発電施設、破壊力抜群の銃撃力を強化する装備を手に入れることができる。敵をぶっ飛ばし、人類が持てる最高のテクノロジーを手に入れよう。

戦略としての破れやすい制服

支給される制服は戦闘での試験済みで、強い衝撃を逃す目的で戦略的に破れやすい消耗品として作られている。極限状態の中で生存率と機動性を最大限にするため、わざと簡単に破れるようになっている。勝利のため、破れる服など気にせず突き進もう。

成果による支給物

階級章を獲得できる。戦績の良い兵士には、新しい下着やアクセサリー、新型のタレットが支給される。勝者がぼろ布をまとう訳にはいかないため、必死に戦い戦績を上げ、最高のギアを手に入れよう。

