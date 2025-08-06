ÁÐ»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬3Ç¯Ï¢Â³¥ê¥ì¡¼½Ð¾ì¡¡´é¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡ÄÈ´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤ÇÊâ¤ó¤À2¿Í¤À¤±¤ÎÎ¦¾åÊª¸ì¡½¡½ÂÓ¹Æî¾¦¡¦Ëê°ÉÆà¡õÎÃÆà
Î¦¾å¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¡½÷»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡¿ÂÓ¹Æî¾¦¡¦Ëê°ÉÆà¡õÎÃÆà¡Ê3Ç¯¡Ë
¡¡¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹Åç¤Ç7·î25Æü¤«¤é5Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡£Ç®Àï¤ò¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤ÏÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇÉô³è¤ËÎå¤àÁª¼ê¤ä¡¢º¤Æñ¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤Ï½÷»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤ËÁÐ»Ò¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂÓ¹Æî¾¦¤ÎËê°ÉÆà¤ÈÎÃÆà¡Ê¤È¤â¤Ë3Ç¯¡Ë¡£2Áö¡¦°ÉÆà¡¢4Áö¡¦ÎÃÆà¤ÎÁö½ç¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÎ¦¾å¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À¡¢ÁÐ»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ¡Ë
¡¡¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤¿9Ç¯´Ö¡½¡½¡£º£Ç¯¤â2¿Í°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡£1Áö¡¦ÊÆÅÄ¼Ó±©¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿2Áö¡¦°ÉÆà¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÎÏ¶¯¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¡£3Áö¡¦¾®»³¼ÓÀ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é4Áö¡¦ÎÃÆà¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤éÁ°¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢Ãç´Ö¤Î·Ò¤¤¤À¥Ð¥È¥ó¤ò¼ê¤Ë49ÉÃ25¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Î47ÉÃÂæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤ºÁÈ8Ãå¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÉÆà¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢ÎÃÆà¤â¡ÖºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È±»Æó¤Ä¤Î¾Ð´é¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¡£¾®³Ø3Ç¯¤Î²Æ¡¢2¿Í°ì½ï¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢9Ç¯´ÖÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£³Ø¶È¤ÈÉô³è¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÂÓ¹Æî¾¦¡£1Ç¯»þ¤ÏÎÃÆà¤¬¡¢2Ç¯»þ¤Ë¤Ï°ÉÆà¤¬¤½¤ì¤¾¤ì100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¼ÂÎÏ¤Ï°ÉÆà¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¡£ÎÃÆà¤Ï¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ãæ³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÃÆà¤¬µÕÅ¾¡£È´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡Ö¹â¹»¤Ï¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¡×¤È2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¡£
2¿Í¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡ÖÈ´¤¤¤¿¤é¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢È´¤«¤µ¤ì¤¿¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡Âç²ñÁ°¤Ï2¿Í¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¸áÁ°6»þÁ°¤Ëµ¯¾²¤·¡¢²È¤Î¶á¤¯¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ä¥é¥À¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Öµ¯¤¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎÃÆà¡£µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÍÑ¡£¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÁ´ÎÏ¤òÊû¤²¤¿¡£
¡Ö¾ï¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ê°ÉÆà¤ò¡ËÈ´¤¤¤¿»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢È´¤«¤µ¤ì¤¿¤é¡Ø´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¹â¤á¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ëÍ§Ã£¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÊÎÃÆà¡Ë
¡¡¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°»Ð¡¦°ÉÆà¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹Ëå¡¦ÎÃÆà¡£°ìÍñÀ¤Ç¡ÖÂçÂÎ¤Î¿Í¤Ë¡Ê°ã¤¤¤¬¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É´é¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐ»Ò¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¤ÎÈþ½Ñ¤Ç¥¹¥±¥Ã¥Á¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿ô¤¢¤ë¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÆ±¤¸¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¡¢1³Ø´üËö¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÊíµ¤ÈÂÎ°é¤ÇÆ±¤¸´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸Í§¿Í¤ËÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÀ¹¤êÂô»³¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢2¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÎ¦¾å¶¥µ»¤âÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£°ÉÆà¤Ï¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¥ê¥ì¡¼¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÎÃÆà¤â¡Ö²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤âÂô»³¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ß¤¿¤éÎÉ¤¤3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤ä¿Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡¢ÁÐ»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¡£2¿Í¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë