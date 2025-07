黒さつま鶏「黒王」と「京赤地どり」の絶品焼鳥を堪能できる、「やま岸」グループ初の焼鳥店（京都・四条）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都で人気のやま岸グループが手掛ける、ライブ感が楽しい大人のための焼鳥店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

とりの小路 やま岸(京都・四条)

銘柄鶏の焼鳥を楽しめる 写真:お店から

2025年2月、京都市営地下鉄・四条駅からすぐの場所に「とりの小路 やま岸」がオープンしました。オーナーの山岸隆博氏は高校卒業後、懐石料理の名店「たん熊北店 本店」や「京都一の傳」などの名店で勤め、2015年に独立して「富小路 やま岸」を創業。同店では「The Tabelog Award 2025」Silverを受賞し、現在は「祇園 やま岸」や、「食べログ 焼肉 WEST 百名店」に選出されている「焼肉やまちゃん」など、やま岸グループとして多彩なコンセプトの店舗を展開しています。そんな山岸氏が焼鳥好きだったことから誕生したのが「とりの小路 やま岸」。店長は「食べログ 居酒屋 EAST 百名店」に選出された「銀座呑小路やま岸」から転任してきた前田祐輔氏が務めており、気さくで丁寧な接客も評判です。

居心地の良い店内 写真:お店から

新店舗は烏丸の街を見渡せる大きなガラス窓が印象的。自然素材を使用し和の趣を大切にした空間で、柔らかな照明が居心地の良い雰囲気を演出します。焼き場を囲むカウンター席は8席。目の前で1串ずつ丁寧に焼き上げられる様子が見られ、ライブ感のある調理パフォーマンスを楽しめるのも魅力の一つです。

焼鳥盛り合わせ 写真:お店から

料理は、長期育成による旨みと歯ごたえが特徴の鹿児島の黒さつま鶏「黒王」と、きめ細かい肉質と深い味わいの「京赤地どり」を使った焼鳥を楽しめる「おまかせコース」11,000円。17時と20時の2部制で提供されます。仕入れ状況により異なる部位の焼鳥に加え、旬の食材を使ったおばんざいも提供。希少部位である「ソレリス」や「リンパ腺」なども登場します。

手羽先唐揚げ 写真:お店から

中でも人気なのが、外はパリッと中はジューシーな「手羽先唐揚げ」。素材の味をしっかり味わえて、大ぶりで食べ応えも十分です。

鶏白湯ラーメン 出典:Brillat‐Savarinさん

〆には鶏白湯ラーメンや親子丼などを用意。鶏の旨みが凝縮したラーメンはあっさりとした味わいで、お腹いっぱいでもスルスル食べられます。

さらに、焼鳥に合う厳選された日本酒や焼酎も豊富にそろっています。1人での食事はもちろん、デートや接待など、さまざまなシーンで重宝しそうな「とりの小路 やま岸」。2部制の終了後にはアラカルト営業もしているため、2軒目としての利用にもぴったりです。肩肘張らずにくつろげるカウンター席で、自慢の銘柄鶏を味わってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

黒王もも 出典:ma_masanさん

『名店富小路やま岸さんの系列店らしく、狭間に出てくる一品料理の質感も高くてさすが。⁡おかわりOKな塩昆布も自家製らしく秀悦でした。

L字のカウンターを囲んで仲良し食べ友と絶品な焼鳥コースを堪能⁡

焼き師の前田さんもサービス精神旺盛でみんなを楽しませていただきました♪⁡

厳選されたブランド鶏を使われている上、1本のポーションも大きくて、それぞれの部位をしっかりと味わえるのが良いですね』(ma_masanさん)

手羽先唐揚げ 出典:mo87200さん

『やま岸大将がこちらのお店も手掛けていると聞いて、期待しながらの訪問。

やはり「やま岸」らしい、温かいおもてなしとユーモアたっぷりのお話が楽しく、終始心地よい時間を過ごせました!ありがとうございました。

いただいたのは、どれも鶏の美味しさを最大限に引き出したお料理ばかり。

鳥のお出汁のおかゆ は、ほっとする優しい味わいで、じんわり体に染みわたります。これは美味しい!

京赤地鶏のせせり は、噛むたびに旨みが広がり、とてもジューシー。

すなずり・えんがわ は、コリコリした食感が楽しく、お酒が進む一品。

黒薩摩どりの手羽元 は、噛むほどに深い旨みが感じられて、やみつきに。

ひじきの炊いたん は、やさしい味付けで箸休めにぴったり。

焼き鳥もどれも絶品で、

もも、はらみ、ハツ、ハツモト、ヤゲン軟骨、かしわ …どれも丁寧に焼かれていて、それぞれの部位の美味しさをしっかり堪能できました。

自家製醤油ドレッシングのサラダ はさっぱりとしていて、焼き鳥とよく合います。

長芋わさびと菜の花のおひたし も、爽やかな味わいで、口の中をリセットしてくれます』(mo87200さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆とりの小路 やま岸住所 : 京都府京都市下京区函谷鉾町77MOKUKYOTO 4FTEL : 050-5456-1375

文:佐藤明日香

