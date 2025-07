今日は、スーパーやコンビニにも置いてる「とある飲み物」についての話です。実はこの飲み物、健康的なトコロがあるのは事実ですが、気をつけないと腸内環境を荒らす可能性があるのです!そこで今回は、気をつけないと腸内環境を荒らす可能性がある飲み物について、その理由と対策をお伝えします。研究結果をもとに解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!◆気をつけないと腸内環境が荒れる飲み物

飲み物コーナーに行くと、定期的に新商品があって面白いですよね! そんな数ある商品の中で、気をつけないと腸内環境が荒れる飲み物の結論は、「0(低)キロカロリーなのに甘い飲み物」です!筆者も、ちょうど最近カロリー0の梅酒を飲みました(笑)。今は、お酒にもあるみたいです! しかし、この0カロリーなのに甘い飲み物は、飲み過ぎると腸を荒らす可能性があります。なぜなら、それらには、砂糖の代わりに人工甘味料が含まれているから。特に使用されている代表的な人工甘味料は、以下の2つです。・アスパルテーム・アセスルファムカリウムもちろん、他の食品にもこれらは含まれています。では、なぜ「0カロリーなのに甘い飲み物」に特に気をつけたいのかと言うと、健康的なイメージがあるから!「低カロリーなら良いか」と思って沢山飲んでしまうと、腸内環境を荒らす原因になってしまいます。◆人工甘味料が腸に与える影響人工甘味料が腸内細菌に影響を与えるかも! と最初に言われたのは、1980年頃です。そこから研究が進み、色々なことが分かってきました。たとえばアメリカの研究チームの報告では、人工甘味料が小腸にダメージを与えることを示唆しています。具体的には、以下の2つの影響です。…夏盧拔櫃離丱薀鵐弘化人工甘味料を摂取している人は、そうでない人と比較して、小腸の細菌の多様性が低いことが示唆されました。腸内細菌は、大腸に多く住んでいるのですが、もちろん小腸の腸内細菌も重要です!そして、細菌の多様性が低いと、腸のバリア機能が弱くなり免疫力が低下する可能性があります。特定の有害な細菌の増加特に人工甘味料のアスパルテームを摂取することで、「Escherichia」「Klebsiella」など毒素を産生する細菌が増えることが示唆されています。小腸は、栄養素の消化吸収において重要な役割を果たしているので、人工甘味料の取りすぎには気をつけたいですよね!免疫の要でもあるので、小腸の健康状態が全身に影響を与えます。◆カロリー0の甘い飲み物を飲む際の注意点とはいえ、「カロリー0なのに甘い」のは、魅力的ですよね! 筆者も、お酒以外でもたまに飲んでいます(笑)。ぜひ、カロリー0の甘いジュースを飲む際は、以下の2点に注意してみましょう。・1日の摂取量を控える(1日1本まで、など目安を作る)・飲み物以外の、カロリー0や低カロリー食品にも少し気を付けるもちろん、砂糖の摂取量を減らせる意味では、ありがたい食品なのは事実です…!しかし、1日トータルで振り返ってみると、想像以上に人工甘味料を摂取しているかもしれません。少しだけ気をつけていきましょう!◆腸に優しい選び方最後に、腸にとって一番理想的な「低カロリーな飲み物の選び方」をお伝えしますね!それは、原材料で以下の甘味料が使われているかチェックすること!・ステビア・ラカンカ(羅漢果)・エリスリトールこれらは、いわゆる「天然の甘味料」と呼ばれるものです。上述の人工甘味料と比べると、腸内細菌への悪影響はほとんどないですよ!ただし、腸以外の有害性が指摘されることもあるので、やはり何でも摂りすぎは良くなさそうです。◆人工甘味料で腸が荒れるかも! 摂りすぎに気をつけよう今日は、知らぬ間に人工甘味料を摂りすぎて腸を荒らしちゃうかも! という話でした。結局は、なんでもほどほどが一番という結論になりそうです(笑)。ちなみに、人工甘味料はプロテインにも入っていることが多いです。たまに飲むくらいなら良いと思いますが、自分はよく飲むので、意識して選んでいます! まずは、日常生活で意外と人工甘味料を摂りすぎていないか? 確認してみてくださいね!(※)Ava Hosseini 「Consuming artificial sweeteners may alter the structure and function of duodenal microbial communities」(2023)<文/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii