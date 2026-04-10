アーモンドミルクやオーツミルク、普段飲んでいますか？ 「牛乳よりヘルシーそう」「ダイエットにも良さそう」というイメージもあるかもしれません。正直に言うと、筆者は「こっちの方が体に良いはず！」と信じて、頻繁に飲んでいた時期があります……。しかし、最新の研究では、それらに含まれる「とある添加物」が、逆に腸内環境を荒らしてしまう可能性があることが分かってきているのです。今回は、植物性ミルクの注意点と、腸