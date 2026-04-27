〈「その土地って、あんたが作ったものなのか？」「土地なんて国からのリース品」…古舘伊知郎が“マイホーム信仰”を一刀両断する深い理由〉から続く「喋りの仕事は体力勝負」と語り、71歳になった今も圧倒的なエネルギーで第一線を走り続けるフリーアナウンサーの古舘伊知郎氏。その若さとモチベーションの源泉は、実は「モテたい」「見られたい」というあられもない煩悩にあった。【写真】この記事の写真を見る（4枚）ここで