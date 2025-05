ヨロズ物流が出展！ジャパントラックショー2026

ヨロズ物流は、2026年5月14日(木)〜16日(土)にパシフィコ横浜で開催される、日本最大級の物流総合展示会「ジャパントラックショー2026」に出展します。

ジャパントラックショー2026

今回の展示では「ジャパントラックショー2026」のテーマである「つながる、ひろがる、持続可能な物流」に基づき、同社が総代理店として展開する『タイヤコスト削減の救世主』CHAOYANGトラックタイヤの性能・経済性を通じて、運送業界の持続可能な経営を支援する取り組みを紹介するものです。

原料および燃料価格が高騰している昨今、コストパフォーマンスに優れたタイヤへの見直しを検討されている事業者様へ向けて、実装していただいた方のデータや資料を基に確かな提案をします。

◆CHAOYANG(チャオヤン)について

ZCラバー社(Zhange Rubber Group Co,Ltd.)での初のタイヤブランドで、最大の歴史を保持しています。

ゴム靴を生産する小さな工場から世界のタイヤメーカートップ10に成長し、中国本土最大のタイヤメーカーになり、優れた製品と優れたサービスの評判に基づいて構築された中国で最も人気のあるタイヤブランドです。

◆ZCラバー社の製品群とブランドについて

トラック用タイヤ、乗用車用タイヤ、産業用タイヤ、オフロード用タイヤ、農業用タイヤ、自転車用タイヤ、オートバイ用タイヤ、ATV用タイヤなどを生産しています。

ブランドとしては、ウエストレイク、グッドライド、チャオヤン、アリスン、トラザーノ、ヤルトゥのタイヤブランドを持ち、グローバル顧客の様々な要件を満たしています。

