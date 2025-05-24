ヴェロスクロノス都農vs鳥取 スタメン発表
[5.24 天皇杯1回戦](いちご)
※13:00開始
主審:小林拓矢
副審:川勝彬史、佐藤裕一
<出場メンバー>
[ヴェロスクロノス都農]
先発
GK 32 中山開帆
DF 5 山原慧也
DF 6 柳田健太
DF 18 井上将弥
DF 24 藤本奎詩
MF 7 山内彰
MF 10 中村亮
MF 17 永吉広大
FW 9 山田雄太
FW 13 上米良柊人
FW 27 松本幹太
控え
GK 1 赤塚怜
DF 2 久野龍心
DF 4 松岡憧
DF 16 高橋健
DF 22 武田航太朗
MF 14 五領淳樹
MF 15 味元陽明
FW 11 濱田智也
FW 26 田辺涼成
監督
小寺真人
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
DF 3 永野修都
DF 55 大嶋春樹
MF 14 普光院誠
MF 66 土肥航大
MF 13 清水祐輔
MF 20 常安澪
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
控え
GK 1 寺沢優太
DF 38 東根輝季
MF 15 東出壮太
MF 27 西田結平
MF 28 金世明
MF 32 伊川拓
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
※13:00開始
主審:小林拓矢
副審:川勝彬史、佐藤裕一
<出場メンバー>
[ヴェロスクロノス都農]
先発
GK 32 中山開帆
DF 5 山原慧也
DF 6 柳田健太
DF 18 井上将弥
DF 24 藤本奎詩
MF 7 山内彰
MF 10 中村亮
MF 17 永吉広大
FW 9 山田雄太
FW 13 上米良柊人
FW 27 松本幹太
控え
GK 1 赤塚怜
DF 2 久野龍心
DF 4 松岡憧
DF 16 高橋健
DF 22 武田航太朗
MF 15 味元陽明
FW 11 濱田智也
FW 26 田辺涼成
監督
小寺真人
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
DF 3 永野修都
DF 55 大嶋春樹
MF 14 普光院誠
MF 66 土肥航大
MF 13 清水祐輔
MF 20 常安澪
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
控え
GK 1 寺沢優太
DF 38 東根輝季
MF 15 東出壮太
MF 27 西田結平
MF 28 金世明
MF 32 伊川拓
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎