[5.24 天皇杯1回戦](いちご)

※13:00開始

主審:小林拓矢

副審:川勝彬史、佐藤裕一

<出場メンバー>

[ヴェロスクロノス都農]

先発

GK 32 中山開帆

DF 5 山原慧也

DF 6 柳田健太

DF 18 井上将弥

DF 24 藤本奎詩

MF 7 山内彰

MF 10 中村亮

MF 17 永吉広大

FW 9 山田雄太

FW 13 上米良柊人

FW 27 松本幹太

控え

GK 1 赤塚怜

DF 2 久野龍心

DF 4 松岡憧

DF 16 高橋健

DF 22 武田航太朗

MF 14 五領淳樹

MF 15 味元陽明

FW 11 濱田智也

FW 26 田辺涼成

監督

小寺真人

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

DF 3 永野修都

DF 55 大嶋春樹

MF 14 普光院誠

MF 66 土肥航大

MF 13 清水祐輔

MF 20 常安澪

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

控え

GK 1 寺沢優太

DF 38 東根輝季

MF 15 東出壮太

MF 27 西田結平

MF 28 金世明

MF 32 伊川拓

FW 22 吉田伊吹

監督

林健太郎