『ラブライブ!シリーズ』でμ'sに次ぐスクールアイドルグループとして、2015年6月に結成されたAqours。2025年6月21、22日に行われるライブ『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ~永久stage~』が、彼女たち9人での最後のワンマンライブとなる。

そこで、Aqoursのキャストへのリレーインタビューを企画。1人ずつ登場してもらい、これまでの活動や担当メンバーへの思い、次回キャストへのメッセージなどを語ってもらった。ライブ当日に向けて、存分に士気を高めてもらいたい。第1回は、黒澤ルビィ役・降幡 愛のインタビューをお届けする。

(関連:【動画】Aqours、1stライブ『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~』)

■「ライブでは泣き虫なルビィが出てくるんです」

――降幡さんがライブのパフォーマンスで意識していることや、大切にしていることは何ですか?

降幡 愛(以下、降幡):「黒澤ルビィとしてステージに立つこと」です。特に1stライブ(『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~』/2017年開催)や、お披露目会の頃は、「ルビィになろう、ルビィになろう……」と必死でした。でも9年を経て、少しずつですが「ルビィとして」ステージに立てている実感が湧いてきました。最近はルビィとしてステージに立つことに加えて、その日その場所でしか味わえないライブ感も大切にしています。そうして、一期一会の関係性を築けたらいいなと思っています。

――“ルビィになる”というと、具体的には?

降幡:私は頭の先からつま先まで、全身で黒澤ルビィを表現したいと思っているので、「MVに忠実に」「アニメーションに忠実に」と意識して、一時期は映像をコマ送りにして研究しました。その中で、振り付けにルビィらしさが加わっているところを見つけたり、表情やしぐさにも注視して、それらを反映できるように意識しました。

――細かなところまでこだわっているんですね。「ルビィとしてステージに立っている実感が湧いてきた」と言っていましたが、それはいつ頃?

降幡:5周年の頃から徐々に、ですね。劇場版を終えてアニメのストーリーがひと区切りしたので、それ以降はキャストである私自身が発信するルビィを見せていかなければいけないタイミングがありました。そこで、「もっとこうしたらルビィらしいかも」「ルビィだったらこうするよね」という考え方ができるようになったことが大きいかもしれません。

――ライブ中のファンの方の反応や掛け声で、特に印象に残っているものを教えてください。

降幡:掛け声でいうと、1stライブの「MIRAI TICKET」。アニメーションで描かれたシーンをそのままキャストが再現するという演出の際、「1!」「2!」「3!」と9人が順番に言ったあとで、お客さんが「10!」と言ってくれた瞬間です。

1stライブは、精神的にも肉体的にも本当にキツかったんです。1カ月近くの間、かなり長い時間スタジオにこもってリハーサルをしていたので……。だから「その日々が報われた」と、その瞬間に感じました。アニメの中に存在していたものが、現実にも現れたような……不思議な感覚でした。

――ちなみに、コロナ禍によって一度無観客になり、再度有観客になった過程もAqoursとして経験していると思います。再び歓声を聞いたときはいかがでしたか?

降幡:はい、その瞬間も印象深いです。6thライブ(『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! ~KU-RU-KU-RU Rock 'n' Roll TOUR~ <OCEAN STAGE>』/2022年開催)の「not ALONE not HITORI」で、客席の皆さんがペンライトで虹を作ってくれたことがあるんですけど、思わず泣いちゃいました。

思えば、4thライブ(『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~』/2018年開催)で初めてWアンコールをいただいた時もボロ泣きでした。私自身はそこまで泣くタイプじゃないのですが、ライブでは泣き虫なルビィが出てきてしまうのかもしれません。基本的に、毎回泣いているかも(笑)。

■「Aqoursは、多分これからもずっと存在している」

――Aqoursの楽曲の中で、自分自身のテーマソングにしたい1曲と、その理由を教えてください。

降幡:あえて挙げるとしたら、「勇気はどこに?君の胸に!」(以下、「ゆうきみ」)でしょうか。「WATER BLUE NEW WORLD」や「Step! ZERO to ONE」も当てはまるのですが、歌詞の一つひとつが自分の人生にリンクしていて。中でも「ゆうきみ」は、挫けそうになった時に背中を押してくれる曲になっています。

Aqoursは、作中で悔しい思いをたくさんして挫折も経験して……といった姿が描かれています。私たちも、2020年に予定されていた5大ドームツアー(『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020』)がコロナ禍で実現が出来ないままになっている。そんな中で〈本当はこわいよ〉から始まり、〈何度だって追いかけようよ〉〈あきらめなきゃいいんだ〉と歌う「ゆうきみ」の歌詞には、Aqoursのど根性精神が込められているなと。諦めずにずっとやってこられたのは、この曲があるからかなと思いますね。

――降幡さんご自身も、諦めたくないタイプ?

降幡:割とそうです。なので、「負けたくない」と思った時によく聴いています。あ、でも、普段からAqoursの曲は聴いていますね(笑)。

――Aqoursとして活動する中で、自分が成長したと感じた瞬間を教えてください。

降幡:3rdライブツアー(『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 3rd LoveLive! Tour ~WONDERFUL STORIES~』/2018年開催)で、Saint Snowと「Awaken the power」を披露した時です。それまでも、「黒澤ルビィになろう」と必死にしがみついてやっていましたが、ルビィの背中に全然追いつけないなと思っていたんです。だけどこの時はツアーだったこともあって、最終日に(Saint Snowの)鹿角理亞ちゃんとルビィの関係性に近づけたような実感があって。その時は「成長できたのかな」と感じました。

――ご自身にとって、ルビィはどのような存在ですか?

降幡:私に青春をくれる女の子、です。20代はずっとAqoursとしてやってきたんですけど、このキャストに選ばれなければこんなに長くグループとして過ごすことはなかったかもしれない。そう思うと「青春してるな」って。思い返せば、オーディションの時も「この9人で何かしたいです!」と熱弁したんです、まだ他のメンバーに出会ってもいないのに(笑)。それはきっと、スクールアイドルとしての青春を味わいたかったのかなと、今になって思いますね。

――では、Aqoursはどのような存在になっていますか?

降幡:Aqoursは……メンバーもキャストも大切な存在ではあることは確かですけど、一言では言えないですね。皆さんが見ているAqoursと私達から見えているAqoursは、きっと全然違うと思うので、短い言葉でなかなか言い表せなくて。

Aqoursは、多分これからもずっと存在しているんです。私はそう思っているので、ファンの皆さんにもそう思っていて欲しい。これからも変わらず、私にとっては安心できる場所だと思います。

――今、絶賛リハーサル中だと聞きました。久々に9人でいるのはどんな感じですか?

降幡:久々に会うとちょっと不思議な感じになります(笑)。でも、突破口を開いてくれる朱夏(斉藤朱夏)やきゃん(小林愛香)のような存在がいるので、すぐにいつものAqoursらしい空気感になります。家族より一緒にいた期間が長いから、気を張らなくていられるんです。素の自分でいることを受け入れてくれる感じがする。家族以上の空気感だと思います。

――中でも、特によく会う方はいますか?

降幡:プライベートでは朱夏と会うことが多いですね。ああでもないこうでもないと他愛のない女子トークや、お互いの相談をしたりされたりと……いつもお世話になってます(笑)!

■「一緒にまた未来を追いかけてほしいです」

――フィナーレライブに向けての意気込みを教えてください。

降幡:フィナーレなので、皆さんにはお祭りだと思ってもらえたらいいなと思いつつ……セットリストを知っている身からすると、すでに涙が出そうです。正直なところ、まだ実感が湧いていないのですが、この9年の軌跡をギュッと凝縮したライブになると思います! 皆さんのこれまでのAqoursとの思い出を全部持ってきていただいて、一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです!!

――降幡さんの実感が湧くのは、いつ頃になりそうですか?

降幡:どうでしょう? きっと、直前じゃないかなと思います。

――今改めて伝えたい、ファンのみなさんへのメッセージをお願いいたします。

降幡:今まで応援してくださって、本当にありがとうございます。“10人目”の皆さんがいなかったら、ここまで走ってこられなかったです。途中、立ち止まっちゃうこともありましたが、皆さんが背中を押してくれて、9人で活動ができて。こうして、フィナーレライブという大きな節目を迎えることが出来ました。ただ、Aqoursはいなくならないし、黒澤ルビィもいなくならないので。そこは安心して、一緒にまた未来を追いかけてもらえたらいいなと思います。

――では最後に。次回登場する鈴木愛奈(小原鞠莉役)さんへの質問をお願いします。

降幡:にゃーちゃん(鈴木)はここ数年、泣かないようにしているんですよ。何かをきっかけに、泣かなくなったのかなと感じていて。そのきっかけが知りたいです!

――鈴木さんに向けて、一言メッセージもお願いします。

降幡:にゃーちゃん、いつも癒やしをありがとう! あなたはAqoursのオアシスです。これからもよろしくね!

(文・取材=松本まゆげ)