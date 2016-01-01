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「『ラブライブ!」に登場する架空の9人組女性スクールアイドルグループ および劇中のパフォーマンスを担当声優が再現する実在の9人組女性声優ユニット

2025年10月11日

2025年6月10日

2025年6月7日

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2016年1月1日