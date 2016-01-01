「『ラブライブ!」に登場する架空の9人組女性スクールアイドルグループ
および劇中のパフォーマンスを担当声優が再現する実在の9人組女性声優ユニット
6月に開催されたフィナーレライブまでの3カ月の密着取材を通して描かれた
Real Sound
一番意識しているのは「自分」ではなく「役」であることだという
10年近く一緒に過ごしており、ダイヤに関しては一番考えているとコメント
「ラブライブ!」シリーズでμsに次ぐスクールアイドルグループ
J-CASTニュース
伝説のアイドルグループ「μ’ｓ」が4年ぶりにステージに上がることに
スポーツ報知
2020年1月18、19日に開催される「ラブライブ！フェス」に出演するという
オリコンニュース
バンド「I Don't Like Mondays.」の秋気のマンションに2人で帰宅したという
文春オンライン
女性アーティストの音楽BD作品別総売上記録は歴代4位に食い込む好セールス
親友の川島海荷によると志田はラブライブのカードコンプを目指しているそう
トピックニュース
同誌のWeb媒体「アサ芸プラス」に掲載されていた関連記事が削除された
おたくま経済新聞
所属事務所は5日、一部メディアが報じた新田のAV出演疑惑を否定した
ナリナリドットコム
23日、公式サイトで「機材席の解放のため追加販売を行う」と発表
19日、アジア6カ国で海外ライブビューイングが開催されることが決定
スポニチアネックス
出場について「まさかですよね。私たち声優なのに…」と恐縮した三森すずこ
livedoor