ケガの影響でFIFAワールドカップ2026に不参加となったブラジル代表DFエデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）が、今大会のブラジル代表で期待する選手の一人として、FWエンドリッキ（リヨン／フランス）の名前を挙げた。現在28歳のミリトンはレアル・マドリードで主力の一角として活躍しており、2025−26シーズンは公式戦通算21試合のピッチに立った。ブラジル代表としても、前回のカタール大会等のメジャートーナメ