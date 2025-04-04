Galaxy S25¡¢¥¢¥×¥Ç¤ÇºÇÂç32¡ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡© ¼¡´üOne UI 8¤¬½àÈ÷Ãæ
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢Android 16¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖOne UI 8¡×¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¡¢2025Ç¯¸åÈ¾¤«¤é2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊOne UI 8¤òÅëºÜ¤·¤¿Galaxy S25¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¸½¹Ô¤ÎOne UI 7¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÇÂç32¡ó¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖGeekbench Browser¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ëÈÖ¹æ¤Ï¡ÖSM-S931B¡×¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥¯¥¢¥ë¥³¥àÀ½¤ÎSnapdragon 8 Elite¡¢RAM¤Ï12GB¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SM-S931B¤ÏGalaxy S25¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¸þ¤±É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏOne UI 7¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¥¹¥³¥¢¤Ï3057ÅÀ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¥¹¥³¥¢¤Ï9909ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢One UI 7ÅëºÜ»þ¤Î2314ÅÀ¤ª¤è¤Ó9158ÅÀ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢ÀÇ½¤Ï32¡ó¤Î¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂçÉý¤ÊÀÇ½¸þ¾å¤Ï¡¢One UI 8¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥½¡¼¥¹´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇAIµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤¬¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æ°ºî¤¬¤ä¤ä½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source:Geekbench Browser
via:Wccftech