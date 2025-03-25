¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎºÇ¿·¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖYoga Slim 7i Aura Edition¡×¤ò¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

Æ°²èÆâ¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Îー¥ÈPC¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹â²òÁüÅÙ¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎIntel Core Ultra 7 258VÅëºÜ¤Ç¡¢AI¤Ë¤â¶¯¤¤À­Ç½¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤È¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NPU¤â¶¯¤¯¡¢¥²ー¥à¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤Þ¤Ç¹­¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ýー¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ä¥«¥á¥é¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼ÂÍÑÀ­¤¬¹â¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£½Å¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö15.3¥¤¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë·Ú¤¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀ­¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:02

¥ì¥Î¥Ü¥è¥¬¥¹¥ê¥à7i¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È½ÅÎÌ
06:12

´°àú¤Ê¥Ý¡¼¥ÈÇÛÃÖ¤ò»ý¤Ä¥ì¥Î¥Ü¥è¥¬¥¹¥ê¥à7i
14:37

¥ì¥Î¥Ü¥è¥¬¥¹¥ê¥à7i¤Î¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±µ¡Ç½

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ú½Ð¤¿¥³¥ì¡Û¾®·¿¤ÇÊØÍø¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤È¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¡£UGREEN¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò3À½ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹

¡Ú½Ð¤¿¥³¥ì¡Û¾®·¿¤ÇÊØÍø¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤È¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¡£UGREEN¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò3À½ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹

 ¡Ú¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤¾¡ª¡Û¹âÂ®¤ÊNVMe2.0¤ÎSSD¡Ö ORICO IG740pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£SLC¤Ê¤Î¤Ë1TB¤Ç1Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2TB¤Ç¤âÌó1.7Ëü±ß¤ÇPS5¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹

¡Ú¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤¾¡ª¡Û¹âÂ®¤ÊNVMe2.0¤ÎSSD¡Ö ORICO IG740pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£SLC¤Ê¤Î¤Ë1TB¤Ç1Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2TB¤Ç¤âÌó1.7Ëü±ß¤ÇPS5¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹

 ¡ÚÆþÌçÍÑ¤À¤¬¡ÛNEC¤Î³Ê°Â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLAVIE Tab T11¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ú¥ó¤È¥­ー¥Üー¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹

¡ÚÆþÌçÍÑ¤À¤¬¡ÛNEC¤Î³Ê°Â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLAVIE Tab T11¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ú¥ó¤È¥­ー¥Üー¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á_icon

¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 28.40Ëü¿Í 2862 ËÜ¤ÎÆ°²è
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥­¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube