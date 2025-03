新規描き下ろしイラスト！「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展

メディコス・エンタテインメントは、2025年4月26日(土)〜2025年5月11日(日)の期間、有楽町マルイにて「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展を開催します。

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展

■開催期間・場所

【開催期間】2025年4月26日(土)〜2025年5月11日(日)

【開催場所】有楽町マルイ8階 イベントスペース

■掲載内容

「結城友奈は勇者である」10周年を記念して、「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展が有楽町マルイにて開催決定!

このイベントのために、新規描き下ろしイラストを用意!

「勇気のバトン」をテーマに、バトンを持ちそれぞれの思いを受け継いでいく友奈たちをイメージした描き下ろしイラストとなっています。

会場では描き下ろしイラストを使用した新商品の販売や特典の配布、さらにここでしか見ることのできない複製原画や絵コンテ、設定資料など見どころ満載!

■入場について

ライブポケットにて入場券の販売を行います。

グッズ付き前売券の詳細は後日発表しました!

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展グッズ付き前売券紹介

【グッズ付き前売券】

グッズ+音声ガイド+入場券のセットになります。

販売期間:2025年3月26日(水)19:00〜なくなり次第終了

料金 :3,700円(税込)

取り扱い:LivePocket -Ticket-

【通常前売券】

音声ガイド+入場券のセットになります。

販売期間:2025年3月26日(水)19:00〜なくなり次第終了

料金 :1,700円(税込)

取り扱い:LivePocket -Ticket-

▼入場券販売ページ(LivePocket -Ticket-)

https://t.livepocket.jp/t/g10un

【当日入場券】

前売り券の販売状況によっては会場にて当日券の販売を実施させていただきます。

■音声ガイド付き当日券

音声ガイド+入場券のセットになります。

料金 :2,000円(税込)

取り扱い:会場受付

■当日券

入場券のみになります。

料金 :1,300円(税込)

取り扱い:会場受付

<注意事項>

・当日券の販売に関しては毎朝、マルイのアニメのX( @marui_yurakucho )で発表しました。

・販売状況によっては当日入場ができない枠があります。

・2025年4月26日(土)〜5月6日(火・祝)の11日間は展示エリア・物販エリアともに終日前売券をお持ちの方のみの入場となります。

・物販エリアへのご入場は、入場券1枚につき、1回限り(ループ不可)とさせていただきます。

・2025年5月7日(水)から、15時以降の時間帯は入場券をお持ちでなくても物販エリアのみの利用が可能となります。

・入場券は物販購入をお約束するものではございません。

・グッズ付き前売券は数量限定です。

なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

・グッズ付き前売券に付属するグッズは、会場にてお渡しをします。

特典のみの引き換えは出来かねます。

お客様の都合により来場できなかった場合、個別発送のご対応はできませんのでご了承ください。

■音声ガイド

TVアニメ「結城友奈は勇者である」の結城友奈・高嶋友奈役である照井春佳さんが音声ガイドに登場!

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展音声ガイド紹介

※自身のスマートフォンを使用して再生するコンテンツになります。

会場では端末、イヤホン等の貸し出しはしておりません。

利用を希望される場合は、イヤホン等を忘れずにご持参ください。

※音声ガイドはお客様のスマートフォンのブラウザ(SafariまたはGoogle Chrome)で楽しめます。

(対象OS:iOS14以上、Android OS 12以上)

※このサービスの利用時にかかる通信費はお客様のご負担となります。

※会場にWi-Fi及び貸出端末の用意はございません。

※このサービスの利用時間には制限があります。

一定の時間が経過すると利用できなくなりますのでご了承ください。

※音声の録音ほか本サービスに含まれるいかなるデータ保存及び共有行為は固く禁止しています。

※このサービス利用の際はシークレットモード/プライベートモードはオフにしてください。

■入場特典

本展に来場いただいたお客様に、イラストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼント!

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展入場特典紹介

※入場特典は1回の入場につきランダムで1枚のお渡しとなります。

絵柄はお選びいただけません。

※入場特典は会場にてお渡しとなります。

※入場特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

■重ね捺しスタンプラリー

館内全5カ所に設置されたスタンプを捺し重ねていくと、絵柄が完成するスタンプラリーです!

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展重ね捺しスタンプラリー紹介

料金 :500円

取り扱い:会場受付

※ご希望の方は入場時、会場受付にて購入できます。

※1入場につきスタンプラリー用の台紙を1枚お渡しします。

■展示内容

Coming soon…

■商品

【購入点数の制限】

お一人様1会計につき各種5個まで(BOXは各5BOXまで)

※ランダム商品はBOXの場合は各5BOXまで、単品の場合はその種類数×5個まで購入できます。

※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合があります。

※制限は予告なく解除される場合があります。

あらかじめご了承ください。

■OSMOスタンプ

OSMOスタンプは2025年4月26日(土)より本イベント会場限定で購入できます!

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展OSMOスタンプ紹介

■商品購入特典

期間中、「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展関連商品を3,000円(税込)購入ごとに特典クリアカード(全10種)をランダムで1枚プレゼント!

「結城友奈は勇者である」10周年記念 勇気のバトン展商品購入特典

※絵柄はお選びいただけません。

(C)2021 Project 2H

