Áð¤Ê¤®¹ä¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡È¥·¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤Î¤ªÃÍÃÊ¤¬¡Ä¹á¼è¿µ¸ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡È¥·¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤¬¡Ö200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤ª¶â»ý¤Á¡É¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¾îÍÍ4Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥é¤µ¤ó¡¢¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷Îá¾î¤Ç¡¢¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¤¬¡Ö5LLLLDKKBB¡×¤À¤È¤¤¤¦¥³¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¸¥å¥ê¥¢¤µ¤ó¡¢½êÍÊª·ï¤¬1,000¸®°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»º²¦¤ÎÌ¼¤Ç¡¢egg¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ÷Ã«è½°¡Æà¤µ¤ó¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¢¥æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ä¹á¼è¤µ¤ó¤â¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ç¥Ë¥à¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¾å²¼¤Ç3,000Ëü±ß¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤«¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤µ¤é¤Ë¹á¼è¿µ¸ã¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¸ÅÃå¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤¯¤é¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤¬40°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢Ç¯¾¦3,000²¯±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥µ¥é¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸åÉÕ¤±¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢1950Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä´¤Ù¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö1950Ç¯Âå¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¥·¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç200Ëü±ß¤À¤è¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤ª¶â»ý¤Á¡É¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¾îÍÍ4Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥é¤µ¤ó¡¢¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷Îá¾î¤Ç¡¢¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¤¬¡Ö5LLLLDKKBB¡×¤À¤È¤¤¤¦¥³¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¸¥å¥ê¥¢¤µ¤ó¡¢½êÍÊª·ï¤¬1,000¸®°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»º²¦¤ÎÌ¼¤Ç¡¢egg¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ÷Ã«è½°¡Æà¤µ¤ó¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¢¥æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹á¼è¿µ¸ã¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¸ÅÃå¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤¯¤é¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤¬40°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢Ç¯¾¦3,000²¯±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥µ¥é¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸åÉÕ¤±¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢1950Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä´¤Ù¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö1950Ç¯Âå¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¥·¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç200Ëü±ß¤À¤è¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£