iPhone向けとしては初となるネイティブポルノアプリ「Hot Tub」が登場しました。これはEUのデジタル市場法(DMA)によりサードパーティー運営の代替アプリストアが利用可能になったことなどが影響しています。Hot Tub | Take a dipFirst Apple-notarized porn app available to iPhone users in Europehttps://www.bleepingcomputer.com/news/apple/first-apple-notarized-porn-app-available-to-iphone-users-in-europe/

「Hot Tub」はApple公式アプリストアのApp Storeではなく、代替アプリストアであるAltStore PALで配信されるアプリです。AltStoreの歴史は、まだAppleが代替アプリストアを認めていなかった2020年にまで遡ります。当時、非公式アプリをインストールするには基本的にはiPhoneのジェイルブレイクが必要でしたが、「ジェイルブレイクしなくても非公式アプリをインストール可能な『アプリストア』アプリ」として登場したのがAltStoreです。脱獄不要でiPhoneに非公式アプリをインストールできる「AltStore」レビュー - GIGAZINE長らく非公式アプリストアだったAltStoreですが、2024年に施行されたDMAによりAppleがサードパーティー製アプリストアも認めなければならなくなったため、2024年4月、サードパーティー製の代替アプリストア「AltStore PAL」に生まれ変わりました。サードパーティーiOSアプリストア「AltStore PAL」がEUで開始、任天堂のゲーム用エミュレーター「Delta」などが無料ダウンロード可能に - GIGAZINEAppleはApp Storeでのポルノアプリ配信を認めていませんが、DMAは「ポルノアプリであっても、サードパーティーのプラットフォームを介してアプリを入手できるようにしなければならない」と定めているため、「Hot Tub」がAltStore PALで公開されるのを止めることはできません。なお、代替アプリストアで公開されるアプリは、セキュリティとプライバシーのリスクについてAppleによる公証プロセスを通過することになります。このため「Hot Tub」は「世界で初めてAppleが承認したポルノアプリ」をうたっています。一方でAppleは「承認したわけではない」ことを明示する、以下の声明を発表しています。「この種のハードコアポルノアプリがEUのユーザー、特に子どもたちにもたらす安全上のリスクについて深く懸念しています。このアプリや類似のアプリは、Appleが10年以上にわたり世界最高のものにしようと取り組んできたエコシステムに対する消費者の信用と信頼を損なうものです。マーケットプレイス(AltStore PAL)の開発者による虚偽の声明とは反対に、我々はこのアプリを承認しておらず、App Storeで提供することも決してありません。実際には、Appleは欧州委員会から、ユーザーの安全性についての懸念を共有していないAltStoreやEpicのようなマーケットプレイス運営者によるアプリ配信を許可するように求められているのです」ちなみに「Hot Tub」は初期状態ではAltStore PALに表示されず、ユーザーが明示的に「Hot Tubを表示する」選択をする必要があります。AltStore PALは、パトロンプラットフォームのPatreonで得た収益を、セックスワーカー支援組織とLGBTQ+コミュニティに寄付するとのことです。