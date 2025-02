人気ビストロの料理長が独立！ 温かみのある店内で、フレンチとワインを満喫（東京・西荻窪）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は西荻窪にオープンしたビストロ。国内外で研鑽を積んだ腕利きシェフによる逸品料理と、選りすぐりワインのペアリングがおすすめ。

BISTRO H(東京・西荻窪)

ロゴ画像:お店から

2025年1月11日、西荻窪駅から徒歩約2分のところに「BISTRO H」がオープンしました。北銀座通り沿いにあったカツ丼店「坂本屋」の跡地です。

オーナーシェフの廣瀬康二さんは、学生時代ラガーマンとして活躍。元日本代表キャプテンの廣瀬俊朗さんを兄に持ち、体育教師を父に持つ、折り紙付きのアスリートです。ご自身の経歴にちなんで、お店のロゴはラグビーのゴールポストとボールをモチーフにデザインされたそう。

オーナーシェフの廣瀬康二氏 出典:parisjunkoさん

廣瀬さんは大学卒業後、料理人を志して四ツ谷の「北島亭」で修業を積み、渡仏。南フランスを中心に各地の料理を学んで帰国後は、吉祥寺の「ビストロ ハッチ」に10年間在籍しました。同店の料理長に就任中は、「食べログ ビストロ 百名店」に選出されるなど、人気店へと押し上げた立役者です。

「白子のムニエル」2,100円 写真:お店から

お店のメニューは予算やボリュームから内容を決めるコースと、アラカルトのいずれかから選べます。

上の写真は、おすすめメニューの「白子のムニエル」。2時間流水に漬けた後、塩水で臭みを払拭した北海道産の白子を、絶妙な火入れ加減で表面は香ばしく、中はとろけるようなレア食感に。濃厚でクリーミーな味わいはワインとの相性も抜群です。

和牛 マデラ 3,500円 写真:お店から

「和牛 マデラ」は、ゆっくり火入れした和牛に、深いコクと甘みのマデラソースをかけた一品。一口噛み締めるごとに肉の旨みが口内に広がり、贅沢な気分を味わえます。

「ワイン グラス」950円〜、「ボトル」4,500円〜 写真:お店から

ワインは、フランスやイタリアなどヨーロッパをはじめ、世界各地から約80種類の銘柄を取り揃えています。とくに今注目の、日本のワイナリーによるワインも。料理に合わせたペアリングの提案もできるので、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

店内 写真:お店から

座席はカウンター7席、テーブル6席。温かみのある店内は、1人でもグループでも入りやすい雰囲気です。アットホームでゆったりとくつろげる空間は、普段使いにも特別な日にも。西荻窪に新たな美食の旋風を巻き起こす期待のビストロへ、立ち寄られてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

氷見の寒鰤のカルパッチョ 出典:parisjunkoさん

『銀座の某ムッシュのSNSから、北島亭の元同僚が、独立されます!!との情報。

早速伺いました。

「氷見の寒鰤のカルパッチョ」

最高に脂がのって、最高に美味しい旬の寒鰤に、醤油麹を塗って、柑橘ドレッシングを合わせて。シェフのお兄様がマルコメさんと繋がりがあり、良い醤油麹が手に入るのだそう。

氷見の寒鰤、白子のムニエル、生牡蠣、と旬の食べたかった食材のオンパレード。嬉しくなりました。

シェフの明るいお人柄ゆえにカウンターの居心地も満点。

今年一番と思えるフレンチレストランが誕生しました』(parisjunkoさん)

仔羊 ジュダニョー 出典:vivanonnonさん

『書いてあるメニューはシンプルだけれど、どこか気が利いたエッセンスが添えられている。鰤のマリネにはカリフラワーのムースが点在。丁寧にアロゼされた羊肉はこんがりとした食感とじわじわと滲み出す肉汁が楽しめる。

スペインやチリなども取り揃えたグラスワインを、あれこれ飲むのが良さそうなので、料理に合わせて一杯ずつ試してみる。それなりにたっぷり注いでもらい満足。

カウンター越しの会話が楽しい、飲めるビストロだから、料理だけが目当てじゃないいいお客さんに集まって欲しいものだ』(vivanonnonさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆BISTRO H住所 : 東京都杉並区西荻北3-31-16 川端ビル 1FTEL : 050-5595-5385

文:斎藤亜希

