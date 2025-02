もはや日本の国民食との1つとも言える食べ物と言えば「カレー」。

実は世界の年間カレー粉消費量ランキングで、日本はなんと第2位!(第1位はもちろんインド)

つまり日本は、あのインドを除けば、世界ナンバーワンと言ってもいいほどのカレー大国なのだ。

さらに、エスビー食品の調査によると、日本人は1人当たり年間平均約84食のカレーを食べているとのこと。1年は52週であることから、日本人はおおよそ1週間に1回以上カレーを食べている事になる。

そんなカレー大国ニッポンには、様々なタイプのカレーがあるのだが、今回は東京都武蔵野市吉祥寺の路地裏に存在するカレー店をご紹介したい。

お店の名前は「まめ蔵」だ。

・1978年(昭和53年)創業の吉祥寺を代表するカレー店の1つ、それが「まめ蔵」

こちらのお店、1978年(昭和53年)に創業した吉祥寺を代表するカレー店の1つ。

1978年(昭和53年)といえば、池袋に60階建の超高層ビル「サンシャイン60」がオープンし、現在の成田空港である新東京国際空港が開港、24時間テレビ「愛は地球を救う」の放送が開始されるなど、様々な新しい試みがスタートした時代。

そんな時代に生まれたカレー店は、どこか懐かしい味わいでありながら、どこか新しい、そんなノスタルジック・モダンを感じられるカレー店として、今なお多くの人々に愛され続けているのだ。



・美味しいカレーを味わう

店内に入るとカレーのスパイスの香りと、どこか柔らかい雰囲気を感じることができる。

メニューもどこか優しい雰囲気で、カレーを味わう前から癒しを感じることができるのだ。



まずは野菜たっぷりのまめ蔵サラダをオーダー。

酸味の効いた和風のドレッシングが食欲を掻き立ててくれる。



カレーはスペシャルカレー(ビーフ)をオーダー。



一口カレーを味わうと、美味しいスパイスと優しい味わいが口の中に広がっていく。お家では味わえない、そんなカレーなのだが、どこかにお家のような暖かい、優しいカレーの味わいを感じることができる。

思わず笑顔のなってしまう、そんな癒しの味わいがここにはあるのだ。



江戸期から景勝地として愛され、中央線の開業、関東大震災による影響の少なかった武蔵野台地に多くの人々が移り住み、その後、武蔵野台地を利用した飛行場や付随する飛行機工場などの軍需産業が発展、そして戦後はその軍需産業の跡地が集合住宅へと変貌し、常により多くの人々に愛される街へと進化してきた吉祥寺。

もし吉祥寺を訪れることがあるのであれば、路地裏から美味しい香りを辿って、美味しいカレーを味わってみてはいかがだろうか?そこにはきっと、新しくてどこか懐かしい、心にも体にも嬉しいカレーがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 まめ蔵

住所 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-18-15

営業時間

月・火・水・木・金

11:00 から 21:00

土・日・祝日

11:00 から 15:30 / 17:00 から 21:00

