サンズとジャズの2チーム間でドラフト1巡目指名権のトレードが成立

1月22日(現地時間21日、日付は以下同)。フェニックス・サンズとユタ・ジャズの2チーム間で、トレードが成立した。このトレードで動いたのは選手ではなく、ドラフト1巡目指名権のみとなった。2チーム間のトレード詳細は下記のとおり(以降チーム名は略称)。

OFFICIAL: The Phoenix Suns today acquired three future first-round picks from the Utah Jazz in exchange for a Suns future first-round pick.

- Phoenix Suns (@Suns) January 22, 2025