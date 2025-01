Transparenceは、世界的に注目されている耳介療法(オリキュロセラピー)のパイオニア、フランスのSedatelec社と日本総代理店契約を結び、日本初上陸のASPニードル(医療機器認証番号:306AKBZX00064000)を2025年1月26日より販売します。

Transparence「ASPニードル」

発売日 : 2025年1月26日(日)

価格 : 17,600円(税込)/80本入り

素材 : 医療用チタン

販売場所: ミルキーウェイ鍼本舗

Transparenceは、世界的に注目されている耳介療法(オリキュロセラピー)のパイオニア、フランスのSedatelec社と日本総代理店契約を結び、日本初上陸のASPニードル(医療機器認証番号:306AKBZX00064000)を2025年1月26日より販売。

この革新的なニードルは、アメリカ空軍が開発したBattlefield Acupuncture(BFA:戦場鍼)にも採用されており、急性・慢性の痛みやストレスの緩和において注目を集めています。

右:Sedatelec社 CEO Thierry GARABOUX氏 左:株式会社Transparence 岩田 真人

Sedatelec社と一般社団法人 日本ASPセラピー普及協会(JATA)メンバー

■ASPニードルとは?

ASPニードルは、Sedatelec社が開発した特殊な耳介療法用の鍼で、精密な設計と高い効果が特徴です。

独自の針先形状と素早く刺鍼できるインジェクターを用いることにより、最小限の刺激で最大の効果を引き出すことができる世界で認められた鍼治療に用いられる耳鍼です。

ASPニードル

■Battlefield Acupuncture(BFA:戦場鍼)での活用

2001年にアメリカのリチャード・C・ニエムゾー博士が5つのポイントにASPニードルを刺鍼するだけの再現性と即効性に優れている療法「Battlefield acupuncture(BFA:戦場鍼)」を提唱しました。

リチャード・C・ニエムゾー博士はアンドリュース空軍基地に鍼治療クリニックを設立し、空軍基地、国防総省、ホワイトハウス、国立海軍医療センター、ウォルター・リード陸軍医療センターの軍人にBFAを提供し、その効果を確固たるものにしました。

リチャード・C・ニエムゾー博士によれば、症例の80〜90%で症状の軽減が見られるとのことで、線維筋痛症、複合性局所疼痛症候群、頭痛、関節炎など、あらゆる種類の痛みに、そして鎮痛薬が効かなかった多くの患者に効果があると報告しています。

U.S. Air Force ”The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.”

■今後の展開

日本においても、ASPニードルの導入は、耳介療法に関心を持つ医療従事者や鍼灸師、健康維持を求める方々にとって大きな注目を集めています。

耳介療法は、耳の特定のポイントに対する刺激を通じて、全身の健康状態を改善することが期待できるため、ストレス解消や痛みの緩和、内臓機能の調整にも効果があるとされています。

日本国内での販売が開始されることにより、より多くの医療機関、鍼灸院での導入が期待されます。

Sedatelec社のASPニードルは、すでに世界各国で高い評価を受けており、日本市場においてもその効果と安全性が証明されることが予想されます。

ASPニードル

■会社概要

商号 : 株式会社Transparence

代表者 : 代表取締役 岩田 真人

所在地 : 〒929-0113 石川県能美市大成町 リ84 TPビル2F

設立 : 2007年9月

事業内容: 医療機器製造販売業、鍼灸マッサージ業

資本金 : 1,000万円

URL : https://www.transparence.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

TP医療機器販売センター お客様相談窓口

TEL : 0120-968-666

お問い合わせフォーム: https://medical-tp.com/inquiry

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 精密な設計と高い効果!Transparence「ASPニードル」 appeared first on Dtimes.