2025年1月7日にPCメーカーのLenovoが、ディスプレイパネル内にカメラを隠すことで画面占有率98%を実現したノートPC「Yoga Slim 9i」や2つのディスプレイを搭載してさまざまなスタイルで利用できる「Lenovo Yoga Book 9i」などを発表しました。Expand and Empower Creativity with AI-Enabled New Lenovo Yoga and IdeaPad Devices - Lenovo StoryHub

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/expand-and-empower-creativity-with-ai-enabled-new-lenovo-yoga-and-ideapad-devices/Lenovo's Yoga Slim 9i has an invisible under-display camerahttps://9to5google.com/2025/01/07/lenovos-yoga-slim-9i/◆Yoga Slim 9i(14",10)Yoga Slim 9i(14",10)はディスプレイパネルの下にカメラを埋め込んだ世界初のノートPCで、14インチの有機ELディスプレイ(OLED)の解像度は3840×2160(4K)、リフレッシュレートは120Hzです。カメラをパネル下に埋め込むことで、Yoga Slim 9i(14",10)の画面占有率は98%を実現しており、Lenovoは「これにより、一般的な14インチノートPCよりも大きな画面という印象を与えます」とアピールしています。実際にYoga Slim 9i(14",10)をテストした海外メディアの9To5Googleは「カメラ自体の性能はそれほど高くありませんが、常に使用されるわけではないカメラをディスプレイパネルの下に隠すことは非常に賢い方法です。カメラはディスプレイパネルに巧みに埋め込まれており、カメラの存在にほとんど気付くことはありませんでした」と評価しました。なお、Yoga Slim 9i(14",10)は2025年2月発売予定で、価格は1849ドル(約29万2000円)です。◆Yoga Book 9i(14",10)2023年12月に発売された「Yoga Book 9i」の後継となるYoga Book 9i(14",10)は、解像度2880×1800(2.8K)、リフレッシュレート120Hzの14インチOLEDを2枚搭載したノートPCで、付属のキーボードを利用してノートPCのように利用したり、2画面タブレットとして利用したりとさまざまな使い方が可能。Yoga Book 9i(14",10)では、従来のYoga Book 9iからプロセッサーがCore Ultra 7 255Hに強化されています。Yoga Book 9i(14",10)は2025年5月発売予定で、価格は1999ドル(約31万5000円)です。このほか、LenovoはプロセッサーにCore Ultra 200Vを採用してCopilot+ PCに対応し、ヒンジが360度回転してタブレットとしても利用できる「Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition(14",10)」や、同じくCopilot+ PC対応の「Yoga Slim 7i Aura Edition(14",10)」のほか、「Yoga 7i 2-in-1(16",10)」ならびに「Yoga 7i 2-in-1(14",10)」を発表しています。今回Lenovoが発表したノートPCの詳細なスペックは以下の通りです。サイズ重量ディスプレイプロセッサーグラフィックスメモリストレージOSカメラ接続カラーYoga Slim 9i(14",10)312.93×203.5×14.55mm1.25kg14インチ4K(120Hz)OLEDIntel Core Ultra 7 258VIntel Arc最大32GB(LPDDR5)最大1TB(PCIe 4.0)Windows 1132メガピクセルWi-Fi 7Tidal TealYoga Book 9i(14",10)315.09×209.56×15.5mm1.22kg2×14インチ2.8K(120Hz)OLEDIntel Core Ultra 7 255HIntel Arc最大32GB(LPDDR5)最大1TB(PCIe 4.0)Windows 115メガピクセル+RGB-IRWi-Fi 7Tidal TealYoga 9i 2-in-1 Aura Edition(14",10)316×220×15.9mm1.32kg14インチ2.8K(120Hz)OLEDIntel Core Ultra 7 258VIntel Arc最大32GB(LPDDR5)最大1TB(PCIe 4.0)Windows 115メガピクセル+RGB-IRWi-Fi 7Cosmic Blue/Luna GreyYoga Slim 7i Aura Edition(14",10)312×219.3×13.9mm1.19kg14インチ2.8K(120Hz)OLEDIntel Core Ultra 7 258VIntel Arc最大32GB(LPDDR5)最大1TB(PCIe 4.0)Windows 115メガピクセルWi-Fi 7Luna Grey/SeashellYoga 7i 2-in-1(16",10)361×257×15.85mm1.88kg16インチ2.8K(120Hz)OLED/16インチQUXGA(60Hz)液晶Intel Core Ultra 7 258VIntel Arc最大32GB(LPDDR5)最大1TB(PCIe 4.0)Windows 11フルHD+RGB-IRWi-Fi 7Luna GreyYoga 7i 2-in-1(14",10)317×228×15.45mm1.38kg14インチ2.8K(120Hz)OLEDIntel Core Ultra 7 258VIntel Arc最大32GB(LPDDR5)最大1TB(PCIe 4.0)Windows 11フルHD+RGB-IRWi-Fi 7Luna Grey