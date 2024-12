三陽工業は2024年11月29日付で、グローバルスタイルとの事業譲渡契約を締結し、M&Aが成立しました。

三陽工業は2024年11月29日付で、グローバルスタイルとの事業譲渡契約を締結し、M&Aが成立。

■グローバルスタイル 企業概要

所在地 :大阪市淀川区西中島4-3-21 NLCセントラルビル7F

代表者 :代表取締役 大津 和士(おおつ かずし)

事業内容:人材派遣、製造、BPO事業、ソリューション事業

資本金 :50,000千円

設立 :2011年(平成23年)1月14日

