どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち(きぐち)」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙(あじひゃくせん)」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安(かんしゅてい だいやす)」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、東京都葛飾区四ツ木にある最高の居酒屋をご紹介したい。

お店の名前は「大衆割烹ゑびす」だ。

・創業1951年(昭和26年)の老舗酒場、それが「大衆割烹ゑびす」

こちらのお店、創業1951年(昭和26年)の老舗酒場。

1951年(昭和26年)といえば、第二次世界大戦が終わり、わずか6年しか経っていない年。

時代は朝鮮戦争の真っ只中であり、戦争特需によって戦後の日本が徐々に豊かになっていく、そんな時代であった。

当時は、第1回NHK紅白歌合戦が放送され、日本初のプロレスが興行され力道山がデビューするなど、ラジオからテレビへと時代が移り変わり、さらには日本航空が設立され、飛行機の営業もスタート、現在の日本へと繋がる事業が次々と勃興していた、そんな時代に、こちらのお店は産声を上げたのだ。

そんなお店は、いまなお、開店からすぐにカウンター席が埋まってしまう人気店として、多くの人々を魅了し続けているのだ。



・刺身、焼き物、揚げ物、なんでも美味しいお店、それが「大衆割烹ゑびす」

こちらのお店では様々なメニューを味わうことができる。壁一面に貼られている短冊のメニューから、好みのメニューとドリンクをオーダーすれば、最高の居酒屋時間がスタートする。

絶品のカワハギは肝付きで供され、



香ばしく焼き上げられたハマグリは旨味たっぷりで日本酒とも相性バッチリだ。



他にも焼き鳥に



唐揚げ、



柳川鍋など



本当にたくさんの美味しいメニューが存在しているのだ。

普段はなかなか訪れることがないかもしれない、京成電鉄押上線の四ツ木駅。

もし近くを訪れるのであれば、こちらのお店のオープンと同時に訪れてみてはいかがだろうか?たくさんの温かい常連さんに挟まれて味わう絶品メニューは、美味しいを超越した、愛しいとすら感じるw味わいに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 ゑびす 四つ木店(えびす)

住所 東京都葛飾区四ツ木1-28-8

営業時間 16:00〜22:30

定休日 火曜

