Lizaの「PARALLEL feat. 7」がTikTokで大規模なバズを起こしている。11/12頃から爆発的に拡大しはじめたヒットのため、まだBillboard JAPAN TikTok Weeklyチャートにすら反映されていないが、この勢いだとかなりの規模に広がっていくと見て間違いない。すでに各ストリーミングサービス等のキュレーションサイドは反応しはじめており、Spotify人気プレイリスト<Weekly Buzz Tokyo>はカバーをLizaにアップデート。ここからますます影響力を拡大していくはずだ。

Liza - PARALLEL feat. 7 (Prod. Chaki Zulu) (Official Music Video)「PARALLEL feat. 7」は、Lizaの初めてとなるChaki Zuluプロデュース曲。バイレファンキ調のビートに「適当に着陸した/ここはどこ?/ロシアだった/ビザがない/追い出された/リザじゃない/リーザだよ」というフレーズが絶妙にマッチし、タイトルの通りパラレルワールドに迷い込んだかのような不思議な感覚を引き起こす。風変わりな世界観はTikTokで「中毒性やばい」といったコメントともに投稿されており、多次元の世界へ連れていかれるような、ファンタジー的魅力に多くの人が夢中になっているのだ。ポイントは、これがLizaでしか作れない曲だということ。なぜなら、他でもない、Liza自身がパラレルワールドのような世界を生きてきたアーティストだから。彼女はロシア生まれで、もともと5歳の頃に母親とともに日本に移り住んできた。新しい父親・兄弟とともに暮らすことになったが、一向になじめなかったという。母親以外の血のつながった家族はずっとロシアにいたため、小学校の時は冬休みだけは故郷に帰り、両国を行き来する生活に。Lizaの「нож」といった曲はロシア語が使われており、他にも、北国のひんやりしたムードを感じさせる作品が多い。そういった背景を踏まえると、「PARALLEL feat. 7」での「リザじゃない/リーザだよ」というラインが、ロシア人に多い「リーザ」という愛称をルーツとともに自己紹介的に伝える、秀逸なリリックであることも分かるだろう。もう一つのポイントは、Lizaと深い友情を築いているラッパーの7が参加している点。二人はともにAbema番組「ラップスタア誕生2023」に出演し話題を呼んだが、その後プライベートでも意気投合し友情を深めていくことに。「Away」や「Lost」といった楽曲でコラボし、2024年8月に開催された東京・WWW XでのLiza主催イベント<Liza presents Slytic>でも共演を果たした。仲睦まじい姿をSNSにあげることも多いが、「PARALLEL feat. 7」では、そんな二人だからこその感性が詰まっている。声もフロウも、お互いが信頼し合っているがゆえ引き出せる遊び心やキュートさにあふれているのだ。実際、二人はこの曲について「世界観に7ちんが合うと思って入ってもらったら案の定さらにパラレルになりました笑」「この曲のレコーディングが6、7分ぐらいで終わって本当にパラレルでした笑」とコメントしている。普段から関係性が築かれているからこそのエピソードだ。7 × Liza - Away (Official Music Video)Liza × 7 - Lost feat.ViryKnot (Official Music Video)以上のように、Liza自らがロシアにルーツを持ち日本&ロシアというパラレルワールドを生きてきたことでのリアリティ、深い関係を築いてきた7がコラボに入ったことによる親密さ、という二点が「PARALLEL feat. 7」を妙に不思議でキュートな曲にしている。もちろん、そのシュールさを最大限に引き出したChaki Zuluの手腕も見事だ。これは、現在のLizaだからこそ成し得た世界観だろう。Liza - Who are you ?ちなみに、2023年に「ラップスタア誕生2023」に出演する以前は、「Who are you?」や「Lonely東京」といったミステリアスな雰囲気のヒット曲でSoundCloudを舞台に頭角を現していたLiza。まだキャリアは浅いが、すでに幅広いジャンルやサウンドを表現してきている。本人曰く、リスナーとしてのルーツも、英米のポップス、サカナクションや凛として時雨といった日本のロック、ロシアのヒップホップ……とかなり幅広いとのこと。「PARALLEL feat. 7」で新境地を開いた彼女は、きっと、今後さらなる多彩なLiza像を打ち出してくるに違いない。