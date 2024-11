にぼしらなど、癒しの作品も！BACON「ねこ休み展 2024-25 in 福岡」

BACONは、200万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する合同写真展&物販展の「ねこ休み展 2024-25 in 福岡」をBOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホールにて2024年12月14日(土)〜2025年1月13日(月・祝)に開催します。

BACON「ねこ休み展 2024-25 in 福岡」

開催日時: 2024年12月14日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

営業時間: 10:00〜18:00

※12月16日(月)〜20日(金)、1月1日(水・祝)、

1月6日(月)〜10日(金)は11:00オープンです。

※最終入場は閉場の30分前です。

休館日 : なし

会場 : BOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホール

〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-6

入場料 : 大人 800円 3歳〜高校生 700円〜1,400円(※1)

<“ホイふぉとアルバム”付前売券> 3歳以上 1,500円

<「生きものフェスタ」セット前売券> 大人 1,800円

(※1)12月14日(土)〜20日(金)のみ700円です。

※前売券は12月13日(金)23:59までの販売です。

※2歳以下無料、保護者要同伴で、保護者1名につき

最大2名までご入場可能(同伴者もチケット購入が必要です)。

※チケット枚数には限りがあります。

完売の場合はご了承くださいませ。

出展者 : 48組

主催 : 福岡ソフトバンクホークス株式会社

企画 : 株式会社BACON

URL : https://e-zofukuoka.com/special/neko-break/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

約2年ぶりとなる福岡開催は、初上陸となるスター猫たちの作品に加えて、限定グッズなど、まさに“ねこまみれ”の空間!楽しい年末年始の思い出になること間違いなしです。

■総フォロワー数300万人超え!スター猫たちの夢の共演が初上陸!笑いと癒しに包まれる特別な空間へ!

初上陸となるスター猫の仲間として、Instagramでフォロワー数50万人を超える“こむぎ、こまる、ここあ”3匹の日常が話題の「むぎめし家(@mugimeshi323)」は日常のほのぼのシーンから、笑いと癒しを詰め込んだ作品を展示します。

また、ベビーフェイスで甘えん坊な性格が人気の「しゃけ(@shake_1121)」と、双子のマンチカン、妹のごまちゃんが人気の「つな・まよ・ごま(@tunamayo_1124)」も初上陸するほか、さらに、Xのフォロワー数が51万人を超えるスター猫「うにちゃん(@unicouniuni3)」や32万人を超える「ホイちゃん(@HOIPPU_0722)」、Instagramのフォロワー数32万人を超えるマンチカンのコンビが可愛い「にぼしら(@shirasu_nya)」など、癒しの作品を展示します!

■クリスマスギフトにも最適!?ねこ×スイーツの夢のコラボが実現!

人気企画「スイーツアートの世界展」のクリエイター「*cute*(@cute_ruu17)」「Sweet-momo(@sweetmomoyyy)」「Runasweets.(@haachan.runasweets)」ら人気クリエイター陣とコラボレート!!ねこ×スイーツをモチーフにした思わず甘い香り漂う、コラボレートグッズを限定販売する予定です。

<cute>

・クッキーキーホルダー 1,100円

・木枠キーホルダー 1,650円

・スイーツバッグ・キーホルダー 1,750円

<Sweet momo>

・キーホルダー 1,100円

<Runasweets.>

・レインボーパンケーキチャーム 1,320円

・ねこキーホルダー 1,650円

※上記コラボレートグッズは一例になり、この他にも種類は多数あります。

■年末年始の運だめし!“ねこみくじ”をひこう!

グッズコーナーにて、「ねこみくじ」を実施します!全5種類のおみくじには、大吉や中吉、小吉とは一味違う「〇〇吉」が登場。

どんな運勢かは、ひいてからのお楽しみです!

1回100円(税込)で、ぜひチャレンジしてみてください。

■ねこ・猫・にゃんこ!?“ねこまみれ”な癒しの猫グッズが会場を埋め尽くす!

<灯さかす>

・ミニ巾着 770円

・ミニハンカチ 660円

・白雲石コースター 990円

・革製三角ポーチ 2,420円

・ましまろうぬいぐるみ 4,180円

・ましまろうぬいぐるみ まいく 4,620円

<福嶋吾然有>

・作品集「コラージュシリーズ 2018-2021」 2,200円

・作品集「落書きシリーズ 2018-2021」 2,090円

・Drawingシリーズカード 275円

・缶バッジ 550円

・A5変形カード 330円

・額入りミニプリント 3,520円

・タイル画 15,400円〜

<SUIMIN>

・「寿司を運ぶねこ」アクリルキーホルダー 各種 990円

・「ねころごろ」マスキングテープ 594円

・サコッシュ 1,870円

<Mai>

・ザビエル首輪 1,870円

<まん丸ギャラリー>

・立ってる猫(小) 1,400円

・まん丸猫(小) 1,320円

・まん丸猫(大) 1,650円

<nemunoki paper item>

・猫たちの郵便局 ポスト缶セット 3,630円

<osushi yasan.>

・アクリルキーホルダー 660円

・ステッカー 440円

・ぬいぐるみ 2,200円

・ミニアクリルキーホルダー 550円

<Damyan.>

・にくきゅうグミチャーム 1,500円

・にくきゅうグミヘアクリップ 1,500円

・ねこのロリポップキーホルダー 2,800円

<みなかわねこ>

・猫の箸置き2個セット 1,760円

・猫ヒゲケース 990円

<らてこ>

・揺れるえびふらいイヤリング 2,800円

・タオルハンカチ 各種980円

<yaeko>

・ポーチ 3,900円

・レターセット 880円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

