結婚 式で娘のウエディングドレス姿を初めて見た父は、その瞬間、急逝した妻を重ねて涙を流した。娘がその日、父へのサプライズで身にまとったのは、亡き母が20年以上前に着たウエディングドレスだった。米ニュースメディア『Good Morning America』などが伝えた。【この記事の動画を見る】 アメリカ 在住のグレイス・ミクソンさん(Grace Mixon、24)は9月7日、自身の 結婚 式で亡き母のウエディングドレスを身にまとい、父チャドさん(Chad)にサプライズで披露した。そして、その様子を収めた動画をInstagramに投稿したところ、多くの人々の心を打って反響を呼んだ。

動画では、正装したチャドさんが背中を向けて立っており、グレイスさんに肩を叩かれて振り向くのが見て取れる。するとその瞬間、チャドさんは思わず涙をこぼし、娘に歩み寄ると強く抱きしめた。そんな父にグレイスさんは「言ったでしょう。何も心配することはないって」と言葉をかけるが、チャドさんは溢れる感情を抑えきれず、娘の肩に顔をうずめたまま「とても愛している。君は本当に美しいよ!」と伝えた。グレイスさんはその後、父に贈り物を渡し始めるが、涙が止まらないチャドさんは、娘のウエディングドレスをじっと見つめて「それはママのドレス?」と質問した。そしてグレイスさんがうなずくと、チャドさんは「オーマイガー」と言いながら再び娘を抱きしめ、「君はママにそっくりだ」と泣きじゃくるのであった。グレイスさんは2022年に母を亡くしていて、ウエディングドレスは約27年前の1997年、母が父と 結婚 した時に着用したものだった。ただグレイスさんは昨年12月、ウエディング&パーティドレス専門店「デイビッドブライダル(David’s Bridal)にてすでにドレスを購入しており、「まさか母のドレスを、自分の 結婚 式で着ることになるとは思いもしなかった」と明かし、このように説明した。「2月のこと、昨年購入したドレスを着てみたの。でも、どうもしっくりこなくてね。それで祖父母の家にいる時に母のウエディングドレスを試着してみたら、ピッタリだった。ドレスはどこも直す必要がなくて、私はこう受け取ったの。このウエディングドレスを着ることで『母に敬意を表する必要がある』というサインなのではとね。」しかしグレイスさんはその後、母のウエディングドレスを自分の式に着ることを新郎ブランドンさん(Brandon)にも、父にも秘密にした。知っていたのは数人だけだったそうで、「秘密にするのはとても大変だったのよ」と語る。それでもドレスを披露した時の父の反応を見て、グレイスさんは「それだけの価値があった」と感極まったそうで、「実を言うと、ブランドンよりも父にドレスを見せた瞬間のほうが緊張して興奮していたの」と述べた。なおグレイスさんは後に、祖父(母の父)とウエディングドレスを着た母を捉えた1枚の写真を、チャドさんと自分で再現してInstagramに投稿し、次のような言葉を添えた。「私の 結婚 式は様々な理由で特別だった。なぜなら最愛の人との 結婚 に加え、父と母への敬意も表すことができたから。」「父とのやりとりは本当に素晴らしい瞬間で、何ものにも代えがたいものだった。私の人生の中で、あの瞬間よりも素敵なことなんてきっとないでしょうね。母のウエディングドレスを着たことは最高の決断の一つだったわ!」そしてグレイスさんのInstagramの動画には、次のようなコメントが書き込まれていた。「私はグレイスさんの両親と同じ高校に通っていて、2人をよく知っているの。彼女の母は最高に親切で優しくて、みんなを温かく迎えてくれる人だった。両親は高校在学中にずっと交際を続けていて、相思相愛で 結婚 したのよ。でも彼女の母は突然亡くなり、それ以来、彼女の父は悲嘆に暮れていたわ。というのも、亡くなった女性は彼の全てだったから…。あなたのウエディングドレス姿は、まるで母そのものだったわ。」「父娘がどれだけ、亡くなった女性を愛していたかが良く分かる。」「彼が瞬時にウエディングドレスを認識したのを見て、涙が止まらなかった。」「とても美しい…。でもその一方で、父の心の痛みをひしひしと感じたよ。」「あなたと母は双子のようよ。本当に美しく品がある。あの日、母はずっと、あなたを見守っていたに違いないわ。」「なんて美しいのかしら! もう涙が止まらない。本当におめでとう!」画像は『maclinphotoandfilm Instagram「wait for it」』『agraciegirlm Instagram「i bought a wedding dress off the sale rack at david’s bridal just like my mother did back in december.」「Mrs. Means」』『Good Morning America「Bride surprises father by wearing late mother’s wedding dress」(Courtesy of Grace Mixon/Maclin Photo + Film)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)