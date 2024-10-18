東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（9月）08:30
結果 2.5%
予想 2.5% 前回 3.0%（前年比)
結果 2.4%
予想 2.3% 前回 2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【中国】
新築住宅販売価格（9月）10:30
結果 -0.71%
予想 N/A 前回 -0.73%（前月比)
中古住宅販売価格（9月）10:30
結果 -0.93%
予想 N/A 前回 -0.95%（前月比）
実質GDP（第3四半期）11:00
結果 4.6%
予想 4.5% 前回 4.7%（前年比)
小売売上高（9月）11:00
結果 3.2%
予想 2.5% 前回 2.1%（前年比)
鉱工業生産指数（9月）11:00
結果 5.4%
予想 4.6% 前回 4.5%（前年比)
不動産投資（9月）11:00
結果 -10.1%
予想 -10.0% 前回 -10.2%（年初来・前年比）
失業率（9月）11:00
結果 5.1%
予想 5.3% 前回 5.3%（前月比）
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官「投機的な動き含め相場を高い緊張感を持って注視、一方的な動き見られる」
青木官房副長官「為替市場を高い緊張感を持って注視、安定的推移が望ましい」
【中国】
中国人民銀行
市場の信頼を高め続け経済回復と発展を推進する、中小企業向け融資の支援を強化する
中国人民銀総裁
株式スワップ制度を開始。不動産に関する的を絞った政策が必要
年末までに預金準備率をさらに引き下げる可能性を改めて表明
ローンプライムレートは21日に20bpから25bp下がる見通し
7日物リバースレポ金利を20bp引き下げる
【台湾】
台湾株式市場でTSMCが上場来高値
AI需要の急増により第3四半期の純利益が前年比54.2%増の102億ドルと市場予想を上回る
最先端プロセス技術の強い需要が事業を支えてくれる、第4四半期の売上高は最大269億ドルに達すると予想
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（9月）08:30
結果 2.5%
予想 2.5% 前回 3.0%（前年比)
結果 2.4%
予想 2.3% 前回 2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【中国】
新築住宅販売価格（9月）10:30
結果 -0.71%
予想 N/A 前回 -0.73%（前月比)
中古住宅販売価格（9月）10:30
結果 -0.93%
予想 N/A 前回 -0.95%（前月比）
実質GDP（第3四半期）11:00
結果 4.6%
予想 4.5% 前回 4.7%（前年比)
小売売上高（9月）11:00
結果 3.2%
予想 2.5% 前回 2.1%（前年比)
鉱工業生産指数（9月）11:00
結果 5.4%
予想 4.6% 前回 4.5%（前年比)
不動産投資（9月）11:00
結果 -10.1%
予想 -10.0% 前回 -10.2%（年初来・前年比）
失業率（9月）11:00
結果 5.1%
予想 5.3% 前回 5.3%（前月比）
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官「投機的な動き含め相場を高い緊張感を持って注視、一方的な動き見られる」
青木官房副長官「為替市場を高い緊張感を持って注視、安定的推移が望ましい」
【中国】
中国人民銀行
市場の信頼を高め続け経済回復と発展を推進する、中小企業向け融資の支援を強化する
中国人民銀総裁
株式スワップ制度を開始。不動産に関する的を絞った政策が必要
年末までに預金準備率をさらに引き下げる可能性を改めて表明
ローンプライムレートは21日に20bpから25bp下がる見通し
7日物リバースレポ金利を20bp引き下げる
【台湾】
台湾株式市場でTSMCが上場来高値
AI需要の急増により第3四半期の純利益が前年比54.2%増の102億ドルと市場予想を上回る
最先端プロセス技術の強い需要が事業を支えてくれる、第4四半期の売上高は最大269億ドルに達すると予想