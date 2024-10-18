東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（9月）08:30

結果 2.5%

予想 2.5% 前回 3.0%（前年比)

結果 2.4%

予想 2.3% 前回 2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【中国】

新築住宅販売価格（9月）10:30

結果 -0.71%

予想 N/A 前回 -0.73%（前月比)



中古住宅販売価格（9月）10:30

結果 -0.93%

予想 N/A 前回 -0.95%（前月比）



実質GDP（第3四半期）11:00

結果 4.6%

予想 4.5% 前回 4.7%（前年比)



小売売上高（9月）11:00

結果 3.2%

予想 2.5% 前回 2.1%（前年比)



鉱工業生産指数（9月）11:00

結果 5.4%

予想 4.6% 前回 4.5%（前年比)



不動産投資（9月）11:00

結果 -10.1%

予想 -10.0% 前回 -10.2%（年初来・前年比）



失業率（9月）11:00

結果 5.1%

予想 5.3% 前回 5.3%（前月比）



※要人発言やニュース

【日本】

三村財務官「投機的な動き含め相場を高い緊張感を持って注視、一方的な動き見られる」

青木官房副長官「為替市場を高い緊張感を持って注視、安定的推移が望ましい」



【中国】

中国人民銀行

市場の信頼を高め続け経済回復と発展を推進する、中小企業向け融資の支援を強化する



中国人民銀総裁

株式スワップ制度を開始。不動産に関する的を絞った政策が必要

年末までに預金準備率をさらに引き下げる可能性を改めて表明

ローンプライムレートは21日に20bpから25bp下がる見通し

7日物リバースレポ金利を20bp引き下げる



【台湾】

台湾株式市場でTSMCが上場来高値

AI需要の急増により第3四半期の純利益が前年比54.2%増の102億ドルと市場予想を上回る

最先端プロセス技術の強い需要が事業を支えてくれる、第4四半期の売上高は最大269億ドルに達すると予想

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