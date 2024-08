トルコ政府が2024年8月2日に、同国の「法律と規則」を順守しなかったとして、Instagramへのアクセスをブロックしたことを発表しました。Türkiye blocks Instagram amid controversy - Türkiye Todayhttps://www.turkiyetoday.com/turkiye/turkiye-blocks-instagram-amid-controversy-35243/

Our dear brother Ismail Haniyeh, political bureau chief of Palestinian resistance movement Hamas, has faced death with the kind of humility that his enemies can never understand. He is one of the great heroes and a martyr for the Palestinian cause. May God bless his soul.…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024

Bangladesh bans Instagram, TikTok, WhatsApp, and YouTube in the country. pic.twitter.com/v2T47KR42L— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 2, 2024

Turkey blocks access to Instagram for failure to comply with laws | Reutershttps://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-blocks-access-instagram-platform-gives-no-reason-2024-08-02/Turkey Blocks Instagram Amid Hamas ‘Censorship’ Row - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-02/turkey-blocks-instagram-claims-hamas-condolences-censoredBangladesh Bans WhatsApp, Instagram, YouTube And TikTok: Report - News18https://www.news18.com/world/bangladesh-bans-whatsapp-instagram-youtube-and-tiktok-report-8988463.htmlパレスチナ・ガザ地区において2023年から続くイスラエル国防軍と武装組織ハマスとの戦闘において、トルコはハマス寄りの立場を示しています。2024年7月にハマスの最高幹部であるイスマイル・ハニヤ氏が殺害された際には、トルコ政府はハニヤ氏への哀悼の意を表しており、2024年8月3日は「ハニヤ氏の死を悼む日」と宣言し、半旗の掲揚などが実施されました。しかし、Instagramはハニヤ氏の死に関連する投稿を制限しており、トルコ政府の広報責任者であるファフレティン・アルトゥン氏は「Instagramは、ハマスの指導者であるハニヤ氏の死去に対する哀悼のメッセージを人々が投稿するのを意図的に妨げています」「これは明確で露骨な検閲行為です。私たちは、世界的な搾取と不正を助長するプラットフォームに対して、表現の自由を引き続き訴えていきます」と非難しました。さらにトルコの情報通信技術庁(BTK)は、2024年8月2日からInstagram.comにアクセス不可になる措置を講じています。海外メディアのBloombergによると、トルコ国内でInstagramにアクセスすると新しいコンテンツが表示されないほか、エラーメッセージが表示されるとのこと。アブドゥルカディル・ウラログル運輸・インフラ大臣は「私たちはInstagramに対し特定の違反について警告しました。Instagramが法的なルールや公衆の感受性を無視した場合、私たちは積極的な介入を行います」「私たちはInstagramと連絡を取り合っており、Instagram側が私たちの要求に応じればすぐにブロックの解除を実施します。この国には法律と規則があるのです」と述べています。なお、Instagramの親会社であるMetaは今回の措置に関してコメントしていません。また、トルコ政府の措置に引き続き、バングラデシュ政府も同様の措置を実施中で、トルコ政府は2024年8月2日からInstagramやTikTok、YouTube、WhatsAppなどのアプリへのアクセスを制限しています。