東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、デリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供されるスペシャルブレッドを紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「スペシャルブレッド」

価格:1,500円

販売期間:2024年10月1日から12月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

提供時間:12:00〜18:00

スウィートポテトクリームのブレッドチキンとトマトクリームのブレッド

プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「チックタック・ダイナー(スペシャルブレッド限定)」よりお申し込みください。

・1日の提供数に限りがあります

・ひとり1点まで購入できます

2024年10月1日より、チップ&デールモチーフのスペシャルブレッドが登場!

にっこり笑ったチップとデール。

中身はスウィートポテトクリームと、チキンとトマトクリームです。

ふたりの表情やぴょこんと飛び出た耳、チャームポイントの鼻などをパンで表現。

見ているだけで笑顔になれるスペシャルブレッドです。

ディズニーアンバサダーホテル宿泊者限定で、スペシャルブレッドを通常のランチ営業時間開始前に購入が可能。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて宿泊予約成立後、予約・購入履歴「チックタック・ダイナー(スペシャルブレッド)【ランチ営業開始前お受け取り】」より申し込むことで利用できます。

・東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトより、ディズニーアンバサダーホテルの宿泊を予約された方がお申し込みいただけます。

・ご予約、変更、キャンセルは利用日前日の20:59まで承ります。

・ご来店はディズニーアンバサダーホテル宿泊者に限ります。ご宿泊の確認をさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

・指定の時間を過ぎると、通常のランチ/ディナー営業時間を利用する方の列にお並びいただく場合があります。

・ご来店時、スペシャルブレッド以外の商品も購入可能です。

・テイクアウトのみの提供とさせていただきます。

・通常のランチ/ディナー営業時間で提供するスペシャルブレッドと同様の商品です。

かわいいチップ&デール2個セット!

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「スペシャルブレッド」の紹介でした☆

