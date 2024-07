太鼓芸能集団 鼓童とコラボも！中京テレビクリエイション「真夏のアイスショーTHE ICE 2024 」

中京テレビクリエイションは、世界のトップスケーターたちを中心としたコラボレーション満載の真夏のアイスショーTHE ICE 2024 愛知公演を2024年7月20日(土)〜21日(日)に開催します。

中京テレビクリエイション「真夏のアイスショーTHE ICE 2024 」

■開催日時

2024年7月20日(土)〜21日(日)<全3回>

■ホームページ

愛・地球博記念公園(モリコロパーク) アイススケート場

https://fs-theice.com/

■東京公演

2024年7月27日(土)〜28日(日)<全4回>

LaLa arena TOKYO-BAY(ららアリーナ東京ベイ)

また、7月8日(月)〜14日(日)愛知県のイオンモール4店舗にて衣装展を開催中。

【概要】

初尽くしその(1)

男子シングルスケーター中心の豪華キャストが勢ぞろい!

2022、2023 世界選手権 金メダルの絶対王者宇野昌磨と、2024 世界選手権 金メダルのイリア・マリニン、2023 世界選手権 銀メダルのジュンファン・チャ他総勢12組の選手が出場。

宇野昌磨とジュンファン・チャが現役時代それぞれ披露した『トゥーランドット』のコラボステージなど見どころ満載!

初尽くしその(2)

氷上ナビゲーターの登場!

宮原知子とジャン=リュック・ベイカーがTHE ICEのステージを進行し盛り上げます!

初尽くしその(3)

THE ICEでしか見ることのできない、太鼓芸能集団 鼓童とのコラボ!

力強い男性スケーターの滑りと和太鼓のパフォーマンスで、自分の強みと新しい挑戦をお見せしたいと宇野選手も語る注目のステージ演出!

その他、7月8日(月)〜14日(日)まで、愛知県のイオンモール4店舗にて衣装展の開催中。

過去のTHE ICEで、スケーターたちが実際に着用した衣装を展示!

間近に貴重な衣装が見られるチャンス!!

各会場で展示されている衣装が違うので、全会場足を運んでみてください。

<開催店舗>

イオンモール長久手

イオンモール名古屋茶屋

イオンモール豊川

イオンモール新瑞橋

[Cast]

宇野昌磨、イリア・マリニン、ジュンファン・チャ、三浦佳生、アレクサンドル・セレフコ、デニス・ヴァシリエフス、ケヴィン・エモズ、ニコライ・メモラ、ミハイル・シャイドロフ、ニカ・エガゼ、ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シズロン、マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ、エミリー・チャン&スペンサー・アキラ・ハウ

[Navigator]

宮原知子、ジャン=リュック・ベイカー

[Artist]

太鼓芸能集団 鼓童

※Navigatorのソロ演技はございません。

※出演者の変更に伴うチケットの変更・キャンセル・払い戻しはできません。

※7月20日(土)17:30公演は、全編スマホ撮影OKの公演となります。

他2公演では、スマホ撮影可の時間帯を設ける予定です。

