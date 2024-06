Windows 10やWindows 11では、PCにログインするアカウントとしてMicrosoftアカウントかローカルアカウントを選択することができます。ところが、Microsoftの公式ヘルプページから「Microsoftアカウントからローカルアカウントに変更する」という操作の説明が削除される事態が発生しました。Change from a local account to a Microsoft account - Microsoft Support

It looks like Microsoft has blocked the bypass that allowed you to create a local account during Windows 11 setup by typing in a blocked email address. Now it just loops you back to typing in a different account :( pic.twitter.com/mKnHToLLQV— Zac Bowden (@zacbowden) June 3, 2024

Microsoft removes documentation for switching to a local account in Windows 11 | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/06/microsoft-removes-documentation-for-switching-to-a-local-account-in-windows-11/Windows 10やWindows 11ではMicrosoftアカウントでログインすることでMicrosoftアカウントを介した同期機能を利用可能です。しかし、Microsoftアカウントでのログインには「ユーザーフォルダの名前が勝手に変更される」といった問題が存在しているため、ローカルアカウントの方が都合がいい場面も多くあります。Windows 11の初期設定時にはMicrosoftアカウントでのログインや新規作成を求められるのですが、「ログイン画面に使用不能なメールアドレスを入力することでMicrosoftアカウントへのログインを回避してローカルアカウントを使う」というテクニックが存在していました。しかし、この手法は2024年6月頃に防がれてしまいました。上記の手法は利用不能になったものの、「初期設定時にコマンドプロンプトを開いてインターネット接続バイパスコマンドを実行する」もしくは「初期設定完了後にMicrosoftアカウントからローカルアカウントに切り替える」という手順を踏むことでローカルアカウントを使うことができます。「初期設定時にコマンドプロンプトを開いてインターネット接続バイパスコマンドを実行する」という操作の手順は、以下の記事で詳しく解説しています。「Windows 11 Home(22H2)」で「ネットワークに接続しましょう」をスキップしてローカルアカウントを作成する方法 - GIGAZINE「初期設定完了後にMicrosoftアカウントからローカルアカウントに切り替える」という操作の手順は、Microsoftの公式ヘルプページにも掲載されていました。しかし、2024年6月になって、Microsoftが当該ヘルプを削除したことが判明しました。問題が確認されたのは、「ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更する」と題されたヘルプページの英語版です。Wayback Machineに記録されている2024年6月12日(水)時点の当該ページを確認すると、「ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更する」という項目の下に「Microsoftアカウントからローカルアカウントに変更する」という項目が用意されており、切り替え方法が案内されています。ところが、記事作成時点では「ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更する」という手順の説明でページが終わっており、ローカルアカウントへの切り替え方法は表示されなくなりました。なお、記事作成時点でも当該ページの日本語版には「Microsoftアカウントからローカルアカウントに変更する」という項目が残っています。日本語版ヘルプには「Microsoftアカウントからローカルアカウントに変更する」という項目が残っているものの、「ユーザーの情報」と記すべき箇所が「お客様の情報」になっていたり「ローカル」が「l ocal」になっていたりと不自然な部分が多いので、以下に設定手順をまとめておきます。まず、スタートメニューから「設定」アプリを検索して起動します。続いて、「アカウント」内の「ユーザーの情報」をクリック。Microsoftアカウントでログインしている場合、「アカウントの設定」の部分に「ローカルアカウントでのサインインに切り替える」というボタンが表示されるのでクリックしてユーザー名やパスワードの設定を進めれば設定完了です。