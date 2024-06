(MCU)の映画シリーズで、ジェーン・フォスター役を演じたナタリー・ポートマン。第4作『ソー:ラブ&サンダー』(2022)での再登場を経て、MCUへの復帰に前向きなようだ。

ポートマンは、『マイティ・ソー』(2011)(2013)でソーの恋人となる天文学者のジェーン役で出演。第3作『マイティ・ソー バトルロイヤル』(2017)には登場しなかったが、『ソー:ラブ&サンダー』では“もう一人のソー”として復帰を果たした。

このたび英のインタビューにて、将来的なMCU復帰の意思を聞かれたポートマン。出演オファーがないので「分からない」としつつも、復帰したい気持ちはあるようだ。「誰からも依頼されていないので、分かりません。だけどもちろん、あの作品(『ソー:ラブ&サンダー』)はすごく楽しかった」。

ポートマンは『ソー:ラブ&サンダー』の撮影がいかに楽しかったかを語り、タイカ・ワイティティ監督や主演クリス・ヘムズワースらキャストを称賛する。

「本当に楽しかったんです。撮影中ずっと素晴らしい時間を過ごしました。私はタイカ(・ワイティティ)と一緒に仕事をするのが大好きだし、クリス(・ヘムズワース)は最高だし、テッサ(・トンプソン)も同じぐらい最高。毎日笑いが絶えませんでした。あの経験には最大級の感謝しかありません。それと(撮影地の)オーストラリアは言うまでもなく、とても素晴らしい国です。」

同作でポートマン演じるジェーンの物語は重要な展開を迎えたが、ポストクレジットシーンでは新たな未来の可能性が示唆されていた。将来的に、ポートマンがMCU作品に帰ってくる可能性もゼロではないのかも?

