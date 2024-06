宮崎駿 初監督アニメ作品『未来少年コナン』のコラボ日本酒「純米吟醸 うまそう」が発売

1978(昭和53)年に放送された、宮崎駿さんの初監督アニメ作品「未来少年コナン」と岐阜県の酒蔵「奥飛騨酒造」がコラボレーションし、日本酒『純米吟醸 うまそう』が発売されました。

本商品は、「未来少年コナン」のヒロイン・ラナの故郷であり、自然あふれるハイハーバーにお土産屋があったら?をイメージして造られた日本酒です。

ジムシーが飼っている仔豚の「うまそう」と「はいはあばあ」の芋判をあしらった素朴なデザインながら、お酒自体は太陽エネルギーをたくさん蓄えて豊かに育った酒米で造られた風味端麗な味わい。

「未来少年コナン」を観たことがある人にとってはたまらないデザイン♡

岐阜県産酒造好適米「ひだほまれ」は醪の醗酵途中で良く溶ける性質のお米のため、若干濃い目の味わいのお酒に仕上がるそう。スッキリ柑橘系の香りを生み出す協会9号との相性は抜群で、濃くなりがちな味わいを損なわずにキリッとした後口に仕上がっているとのこと。

未来少年コナンコラボ日本酒「純米吟醸 うまそう」は、オンラインサイトから購入できます。価格は720ml 5,500円(税込)です。

商品詳細

商品名 :未来少年コナンコラボ 日本酒 「純米吟醸 うまそう」

価格:5,500円(税込)

内容量:720ml

種別:純米吟醸

アルコール分:15度

製造者 :奥飛騨酒造株式会社

