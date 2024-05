『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE』ゲスト声優情報が到着! 数々のキャラクターを演じ、マルチな活動で活躍する宮野真守がついに『ヒロアカ』にやってくる! そして『ヒロアカ』大ファンを公言している生見愛瑠が念願の声優出演が決定した。2014年7月より『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載され、4月4日に最新巻が発売された既刊40巻のコミックスシリーズは累計発行部数1億部を突破。さらにこの5月よりTVアニメ最新シリーズの7期が放送中の大人気作品『僕のヒーローアカデミア』(原作:堀越耕平)、通称「ヒロアカ」。2018年夏に劇場版・第1作目『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE〜2人の英雄〜』が公開され興行収入17.2億円のスマッシュヒットを記録。さらにその翌年には劇場版・第2弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』では前作を越える興行収入17.6億円、そして2021年に公開した劇場版・第3弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』は、前作対比約194%となる34.3億円の大大ヒットを記録。

そんな右肩上がりの連続ヒットを続けている『ヒロアカ』ファン待望の最新作がこの夏3年ぶりにスクリーンに帰ってくる。最新作となる劇場版・第4弾のタイトルは『僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト』。来る8月2日(金)より全国公開スタートする。このたび本作品の注目ゲスト声優情報が到着!堀越耕平先生が原案を手掛けた劇場版オリジナルキャラクターの <ジュリオ・ガンディーニ>を宮野真守が、<アンナ・シェルビーノ>を生見愛瑠が演じることが発表された。『DEATH NOTE』や『機動戦士ガンダム00』などで注目を集め、その後も数々の話題作で主演、そして声優だけでなく俳優として、更に歌手として、多方面でマルチな活躍をしている宮野真守。モデル・バラエティと見ない日はないほど幅広い活躍を見せ、近年では『モエカレはオレンジ色』にヒロインとして映画初出演を果たし、同作品にて第46回日本アカデミー賞『新人俳優賞』を受賞、今クールではTBS系『くるり〜誰が私と恋をした?〜』GP帯の連続ドラマ初主演も果たし現在女優としても幅を広げている生見愛瑠。今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでエンタメシーンを走っているふたりがヒロアカに初参戦となる。かねてから ”ヒロアカファン” であると公言していた生見は「ヒロアカのいちファンとして、作品をずっとみていたのでこのようなお話をいただけるなんて夢みたいで……ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事もとっても嬉しかったです!」と喜びのコメント。宮野は「声優界の僕の仲間たちも数々出演している作品から、自分にもこの機会にお話をいただけて気合いが入りました!」と意気込みを語った。宮野と生見が演じる<ジュリオ・ガンディーニ><アンナ・シェルビーノ>は原作者・堀越耕平先生がキャラクター原案を手がけた劇場版のオリジナルキャラクター。ジュリオは資産家シェルビーノ家に仕える執事で、普段は冷静沈着で言動も丁寧だが、時折粗暴な素の部分が垣間見える謎めいた男。アンナはシェルビーノ家の令嬢で、ある特別な”個性”を持つことから、今作の敵<ヴィラン>ダークマイトに執心されてしまう……。ストーリーの鍵を握る重要なキャラクターをふたりがどう演じるのか、ぜひ劇場でお確かめください!(C) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平/集英社