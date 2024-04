ヴィクトリア・ベッカムの50歳誕生日を祝う、盛大なパーティが開催された。会場では、ヴィクトリアが「スパイス・ガールズ」のメンバー4人と並び、グループのヒット曲をパフォーマンスする場面があった。その動画がSNSで公開されると、ファンからは「この瞬間を待っていた!」と歓喜のコメントで溢れ返った。英ロンドンの高級会員制クラブで行われたパーティには、トム・クルーズらが出席し、夫デヴィッド・ベッカムは5000万円近くを費やしたと報じられている。

【この記事の動画を見る】ヴィクトリア・ベッカムが現地時間17日に50歳の誕生日を迎えたことで、夫デヴィッド・ベッカム(48)はこの日、ヴィクトリアの人生を振り返るモンタージュ動画を自身のInstagramに公開していた。英メディア『The Sun』によると、ヴィクリアは誕生日当日に仏コートダジュールの美しい村「サン=ポール=ド=ヴァンス」にある高級レストランを訪れ、デヴィッド、長男ブルックリン(25)、次男ロメオ(21)、三男クルス(19)、末っ子ハーパーちゃん(12)、ヴィクトリアの両親でプライベートなお祝いをしたという。そして現地時間20日には、ヴィクトリアが家族でドレスアップして並ぶ姿を自身のInstagramに公開し、「友達や家族とお祝いするのが楽しみ!」とゲストを招いた誕生日パーティに行くことを伝えた。写真はベッカム夫妻の英ロンドンの豪邸で撮影したもので、ヴィクトリアは透けるミントグリーンのドレスを纏い、隣には白いシルクのドレスを着たハーパーちゃんが立っている。デヴィッドと長男ブルックリン、ロメオは黒いタキシードスーツを、クルスは白いタキシードスーツを着用していた。その後、一家はヴィクトリアの誕生日を祝福するため、英ロンドンのメイフェア地区にある高級プライベート会員制クラブ「Oswald’s」へ向かった。パーティには、ベッカム夫妻の親族やセレブの友人達を含むおよそ40人のゲストが招待された。トム・クルーズ(61)はサングラスをかけてタキシードで正装し、車両から降り立つ姿が目撃された。現地メディアによると、トムは会場の前で転倒したパパラッチの男性に手を差し出して助ける場面もあったという。そしてパーティでは、かつてヴィクトリアが活躍した「スパイス・ガールズ」のメル・B(48)、エマ・バントン(48)、メラニー・C(50)、ジェリ・ホーナー(旧姓ハリウェル、51)も出席し、5人のオリジナルメンバーが勢揃いした。デヴィッドとヴィクトリアがそれぞれのInstagramで公開した動画では、パーティで「スパイス・ガールズ」が再結成する感動的な場面が映っている。DJがプレイする「スパイス・ガールズ」のヒット曲『Stop』に合わせて、メンバー5人が当時のように並んで踊っているのだ。この動画に、ファンからは歓喜のコメントが多数寄せられた。「誕生日おめでとう! これは驚くべき瞬間。私達は再結成ツアーを待ち望んでいるのよ!」「世界中がこの瞬間を待っていた!」「オーマイガー。私達ファンにとって魔法のような場面だわ! みんなが一緒にいる姿を見るのは、本当にエキサイティング。私の心は今、たくさんの良い思い出とたくさんの愛で満たされているわ。」なおこの日のパーティには、女優エヴァ・ロンゴリア、サルマ・ハエック、俳優ジェイソン・ステイサムとパートナーでモデルのロージー・ハンティントン=ホワイトリー、映画監督ガイ・リッチー夫妻、ジェニファー・ロペスの元夫で歌手のマーク・アンソニーと妻でモデルのナディア・フェレイラ、セレブシェフのゴードン・ラムゼイ夫妻らも出席していた。『The Sun』によると、パーティでデヴィッドと4人の子ども達は、それぞれヴィクトリアを祝福するスピーチをしたという。家族はジョークを交えながら、ヴィクトリアへの愛を伝えたそうだ。ディナーの席ではヴィクトリアのお気に入りワイナリー「シャトー・ムートン・ロートシルト」の高級ワインや、シャンパン、プライベートシェフによる料理が振舞われ、デヴィッドはパーティに推定25万ポンド(約4800万円)を費やしたと報じられている。画像は『Victoria Beckham Instagram「Can’t wait to celebrate with my friends and family!」』『emmaleebunton Instagram「Off to celebrate our special girl」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)