「KARE」は世界50か国、250以上の店舗をもつ、ドイツ・ミュンヘン発のインテリアブランド。日本では梅田店を含む直営店とアウトレット1店を展開しています。ユーモアあふれるフォトジェニックな家具や雑貨が特徴で、今回の「KARE Café @MIXup」では、「W大阪」の1階にあるアート・ペストリー・バー「MIXup」が「KARE」のアイテムで埋め尽くされています。

手前のチェアや絵画、壁の飾りなどもすべて「KARE」のもの。「LIFE IS STYLE! LIFE AGAINST THE STREAM!(人生とはスタイルだ!流れに身を任せず、自分の意思で生きよう!)」というコンセプトを掲げる「KARE」の世界観を、たっぷり感じることができます。



「KARE×STRAWBERRY アフタヌーンティー」4900円(ウェルカムドリンク、スイーツ、セイヴォリーにコーヒー・紅茶のフリーフロー付)

コラボニューは4種あり、なかでもおすすめは、「KARE」の人気アイテム・動物のバトラーがサーブしてくれる「KARE×STRAWBERRY アフタヌーンティー」。オーダーすると、お一人様につき1匹がテーブルにやってきます。そのキュートすぎる姿はメロメロ必至!

動物のバトラーはゴリラ、クマ、フレンチブルドックの3種類。どれになるかは、オーダー後のお楽しみです。

「KARE×STRAWBERRY アフタヌーンティー」のスイーツは、以下の通り。

・苺シュークリーム

・苺とホワイトチョコレートタルト

・苺とピスタチオダックワーズ

・苺とココナッツパンナコッタ

・ミニドーナツ

スイーツにはすべてイチゴを使用。ピスタチオやホワイトチョコレート、ココナッツなどイチゴと相性のよい素材を使い、甘酸っぱさにコク深さやミルキーな味わいをプラスした、食感も味も異なる多彩なイチゴスイーツが味わえます。生のイチゴが付いているのもうれしい!(+1000円でイチゴが食べ放題に)。

「KARE×STRAWBERRY アフタヌーンティー」4900円の一部(セイヴォリー)

「KARE×STRAWBERRY アフタヌーンティー」には、イチゴ色のクレープと生ハム、イチゴの甘酸っぱいドレッシングを添えたサラダや、ウェルカムドリンクとして「ストロベリー・スムージー」も付いています。

シェフの正野由博さん曰く「キュートなアニマルたちに僕も魅了され、『こんなスイーツをもってきほてほしい!』をとことん追求。またイチゴをたっぷり使い、春爛漫なイメージにしました」とのこと。アニマルたちが運んでくれる“春スイーツ”をぜひ堪能してみてください。



「フローラル・ストロベリー・パフェ」3200円

コラボメニューの一つ、「フローラル・ストロベリー・パフェ」もおすすめです。ライチエルダーフラワージュレや、カモミールアイスクリームなどが入り、食べ進めるたびに口のなかでいろいろな花が咲いていくよう!品のある優雅な風味が楽しめる、とっておきのパフェです。

「ストロベリー・ミルフィーユ」2500円

コラボメニューの「ストロベリー・ミルフィーユ」は、マスカルポーネ入りのバニラクリームやフロマージュブランソルベといったチーズ系スイーツに、イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーを合わせたもの。爽やかなコクと甘酸っぱさの組み合わせがたまりません。サクサク食感のフィユタージュ(パイ)と合わせてどうぞ。

「フレッシュストロベリー入りスパークリング(ノンアルコール)」

さらにぜいたくなスイーツを楽しむなら、「KARE×STRAWBERRY PARTY」1名8500円をぜひ。「KARE×STRAWBERRY アフタヌーンティー」に、「フローラル・ストロベリー・パフェ」と「フレッシュストロベリー入りスパークリング」、コーヒー、紅茶のフリーフローがセットになった豪華なごほうびセットです。



メニューを味わうほかにも楽しい仕掛けが盛りだくさん。「KARE」の可愛いチェアが置かれたフォトスポットもその一つです。右側の唇のオブジェを口元にあて、撮影を楽しんでも!

ガチャガチャで当たるアイテム

4つのコラボメニューをオーダーした人全員に、「KARE」のアイテムがもれなく当たるガチャガチャのサービスも楽しい!賞品にはポストカードやシール、付箋紙のほか、ゴールドをあしらったゴージャスなグラス、クマのコースター、カラフルな犬の貯金箱もあります。



「Deco Object Hot Lips」1万2980円

「Candle Holder Monkey Palm」3万30円

中央「Picture Touched Flamingo Meeting」2万9700円、ほか壁の飾りも「KARE」のアイテム

店内を埋め尽くす「KARE」のアイテムは、すべて購入可能。ユニークでパワフルな「KARE」のアイテムをぜひこの機会にチェックしてみて。飾り方など、部屋づくりの参考にもなりそう。

「KARE Café @MIXup」を開催しているのは、心斎橋にあるラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」。安藤忠雄氏監修した真っ黒な外観で「W」のロゴが目印です。御堂筋に面した便利な場所にあるので、期間限定の心躍るカフェで春のイチゴメニューと素敵な空間を堪能してみてください。



■KARE Café @MIXup(かれ かふぇ あっとみっくすあっぷ)

期間:〜2024年4月30日(火)

場所:W大阪 1階 MIXup

TEL:06-6484-5812(レストラン予約)

営業時間:11時30分〜18時30分(アフタヌーンティは11時30分〜、14時〜、16時30分〜の3部制。空いていれば当日予約も可)

期間中の定休日:無休

■W大阪(だぶりゅーおおさか)

住所:大阪府大阪市中央区南船場4-1-3

TEL:06-6484-5355

アクセス:地下鉄御堂筋線心斎橋駅から徒歩3分



