永賢組は、相乗効果を目指して山建重機を事業承継しグループ化します。

建設会社永賢組 株式会社山建重機グループ化

土木、建築業界では7割の企業が後継者不足に悩む中、山建重機も例外ではなく後継者問題に直面していました。

主に元請け工事の多いNAGAKENと下請け工事メインの山建重機でシナジーを発揮し、土木工事の新規受注を目指していきます。

昨年の環境理化株式会社に続きNAGAKENのM&A実施は2社目、今後もNAGAKENは後継者問題を抱える企業のM&Aを積極的に行い、業界を盛り上げていく予定です。

