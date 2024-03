淡路島に1日4組限定の宿泊施設＆鉄板焼きレストラン！THE　GOAT　AWAJI

淡路島・東浦地区に、新たな宿泊施設「THE GOAT AWAJI」が2024年7月1日(月)に開業します。

4月1日(月)より先行予約開始します。

THE GOAT AWAJI

公式サイト:

https://thegoat-awaji.jp/

グッディリゾート施設について

大阪から車で1時間。

爽快な海の情景。

温暖な気候、良質なご当地グルメ、豊かな自然と多くの観光客を 魅了する関西の最も身近なリゾートアイランド・淡路島。

愛犬も同伴可能な、淡路島初のドーム型グランピング施設「Glamping Resort Awaji」。

敷地総面積1,336m2、淡路島最大級のハイクラスリゾートヴィラ「Villa MonTemps Awaji」オーシャンビュー一棟貸切ヴィラ「Villa Ocean Kamaguchi」。

プライベートプールやサウナ、ジャグジー完備の「THE BOXY AWAJI」。

寿司処併設の温泉付き貸し別荘「岩屋温泉 絵島別邸 海と森」別館 すし処「神の前」など年間を通じて多くの観光客が訪れる淡路島でゲストの理想のご滞在をお届けする個性的な宿泊施設を運営しています。

新たな宿泊施設が2024年7月NEW OPEN

風光明媚な淡路島の東浦地区に誕生。

隣接する砂浜は、百人一首で詠まれている千鳥の数少ない生息地。

渚及び磯には貴重な魚介類、海草類も生息しています。

四季を彩る自然の香りと風景が満喫できる場所に最高級宿泊施設が、2024年7月1日にオープンします。

建物は木の香り漂うプール、サウナ、ジャグジー付ヴィラ棟 2棟、サウナ、ジャグジー付スイートルーム 2室 合計4室が、皆様をお迎えします。

季節ごとに移ろいゆく大阪湾の風景と一体になり、「ただ、過ぎゆく時を愉しむ」、そんな穏やかでのんびりとした旅を楽しめます。

【部屋内容】

受付:朝夕食付

IN 15:00

OUT 11:00 全室禁煙

*スイートヴィラ プール付 2室・メインプレミアム ルーム 2室 合計:4室

(各部屋:定員最大 大人6〜8名様・貸切り・全室禁煙・連泊可)

*1,875平米(567坪)

■プランの紹介■

1棟貸し切り 1泊2食付

・食事付

*朝食:レストラン又はルームサービス アメリカンブレックファースト

*夕食:鉄板焼きコース 又は 別館すし処 の握り寿司コースが選べます。

・テラスで味わう淡路島食材満喫バーベキュープラン

・コンセルジュサービス有

・ウエルカムドリンクサービス有

■プラン内容■

・1泊2食付き

・食事は、新鮮な海産物や淡路ビーフを厳選最高級の淡路島食材を満喫できます。

小学生については定員内にカウントさせていただき、大人2名以上が同伴する場合、未就学児童については宿泊料金は無料となります。

(但し、食事や寝具類は付いておりません。)

■最高級の贅沢が味わえる夕食プラン■

夕食は通年の基本プランとして鉄板焼きレストラン『輝光』又は、すし処『神の前』にて厳選された淡路島食材の数々を匠の技・匠の味を楽しめます。

ここだけでしか味わえない贅を尽くした至福のひとときを堪能できます。

(また、メインプレミアム棟3Fは、ルーフテラスにて淡路島食材が満喫できるバーベキューコースも用意しています。

淡路ビーフをはじめ、新鮮な野菜類や海鮮類等の食材を用意します。

ルーフテラスで爽やかな汐風を感じながら、お客様自身で調理を楽しみながらバーベキュー料理を満喫してください。)

■充実した館内施設でプライベートを満喫■

館内施設

*スイートヴィラ プール付:洋室トリプル 2部屋+リビングダイニング+プール+庭園+テラス(BBQエリア)+ジャグジー+サウナ

定員 最大6名又は8名

1棟 愛犬同伴可能部屋

*メインプレミアム:洋室 トリプル 2部屋+リビングダイニング+テラス+庭園+ジャグジー+サウナ

・3FルームのみBBQできるルーフバルコニー付

最大定員 6名

各部屋にリビング、ダイニング、キッチンがあり、冷蔵庫や電子レンジ、ゲストに大変満足していただいています。

Refa製ドライヤー等数々ご準備、製氷機、電気ケトル、コーヒーマシーンなども完備しており、完全プライベートを満喫できる空間と各種設備を用意しました。

淡路島 東浦に新しく誕生した「THE GOAT AWAJI」で自然に囲まれた新鮮な空気と移り行く四季の風景を体感しながら、万葉の昔より御食国(みけつくに)として平安時代まで皇室・朝廷に海水産物等を献上していた淡路島産食材のおもてなし料理を最高のサービスと共に満喫してください。

