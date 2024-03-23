【高松宮記念】春の短距離王決定戦！ キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！

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春の短距離王決定戦！『第54回高松宮記念（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

虎石晃（東京スポーツ）

第54回高松宮記念（GⅠ）枠順

2024年3月24日（日）1回中京6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ビッグシーザー(牡4 吉田隼人)

1-2 マッドクール(牡5 坂井瑠星)

2-3 ナムラクレア(牝5 浜中俊)

2-4 モズメイメイ(牝4 藤岡佑介)

3-5 トウシンマカオ(牡5 C.ルメール)

3-6 ルガル(牡4 西村淳也)

4-7 テイエムスパーダ(牝5 富田暁)

4-8 ソーダズリング(牝4 武豊)

5-9 シャンパンカラー(牡4 吉田豊)

5-10 ビクターザウィナー(セ6 K.リョン)

6-11 メイケイエール(牝6 池添謙一)

6-12 ロータスランド(牝7 岩田康誠)

7-13 ウインカーネリアン(牡7 三浦皇成)

7-14 ママコチャ(牝5 川田将雅)

7-15 ディヴィーナ(牝6 M.デムーロ)

8-16 ウインマーベル(牡5 松山弘平)

8-17 マテンロウオリオン(牡5 横山典弘)

8-18 シュバルツカイザー(セ6 大野拓弥)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。