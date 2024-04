伝統的なフランス料理“パテ・アン・クルート”を提供！東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「ラ・リベリュール」メニュー

2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業予定の新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

そんな新エリアにパーク一体型ディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が誕生。

今回は、最上級の宿泊体験を楽しめる“グランドシャトー”の宿泊ゲストだけが利用できる「ラ・リベリュール」のメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「ラ・リベリュール」メニュー

場所:グランドシャトー 3F

営業時間:

・ブレックファスト:7:00〜11:00

・ディナー:17:00〜21:00

※営業時間は変更になることがあります

利用料金:

ブレックファスト:大人(13才以上)6,500円、中人 3,000円、6才以下 無料ディナー:ラ・リベリュール:23,000円ラ・フルール:18,000円

席数:約70席

利用対象:当面の間、グランドシャトーに宿泊のゲストのみ利用できます

予約受付:レストランの事前受付(プライオリティ・シーティング)対象店舗です

「ラ・リベリュール」は、グランドシャトー宿泊ゲストだけが利用できるレストラン。

クリスタルのシャンデリアが印象的な、気品漂う最高級のダイニングホールです。

ディナーは、本格的なフランス料理を堪能できます。

伝統的なフランス料理である「パテ・アン・クルート」や、

シェフの独創的なアイディアが生み出すメニューの数々。

シェフこだわりの逸品とともに、至福な時間を過ごせます。

パテ・アン・クルート

「パテ・アン・クルート」は、パテをパイで包んで焼き上げた料理。

パイのサクッとした食感と、中に入ったパテのやわらかな食感とのコントラストを楽しめます。

「ラ・リベリュール」ではそんな「パテ・アン・クルート」を提供。

かわいい形のパンや、

バターと一緒にいただきます。

「ラ・リベリュール」にはキャラクターグリーティングができる専用のお部屋もあり、特別なひとときを過ごすことができます。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」で楽しむ本格フレンチ!

「ラ・リベリュール」の紹介でした。

※キャラクターグリーティングは、ブレックファストまたはディナーの対象メニューをご注文いただいたゲストのみ利用できます。

※利用にはドレスコード(スマートカジュアル)があります。

