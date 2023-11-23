¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê¶ÌÏª¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¡Ä±ÉÍÜ¤ÎÀìÌç²È¤¬¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿Ž¢Ì²µ¤¤Ë¸ú¤¯°û¤ßÊª¥È¥Ã¥×5Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅÄÃæ±ÛÏº¡Ø¤Ê¤¼¡¢°ìÎ®¤Ï°û¤ßÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ì²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Ë¤Ï¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¿Ý°ûÎÁ
»Å»öÃæ¤ä²ñµÄÃæ¤Ë¤È¤Æ¤âÌ²¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤»É·ã¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½Ö¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¤â¤Î¤ä¶¯¤¤Ãº»À¿å¤À¤È°ì½Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï¶½Ê³¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¿Ý°ûÎÁ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¬¤¤ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä²ñµÄÃæ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò°û¤à¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±óÎ¸¤»¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡©
ºÇ¶á¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤ä´ð½à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾¡¼ê¤Ë¡¢Ì²µ¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê°ûÎÁ¤ò¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡×¤Ê¤É¤òëð¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì¾¾Î¤Î¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½êÁ§¤Ï¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¸þ¾å¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÃº»ÀÆþ¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤Ãº»À¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¢¥¢¥ß¥Î»À¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¹âÎï¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¬¥é¥Ê¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤«¤é¡Ö¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡×Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥¬¥é¥Ê¤Ê¤É¤Ï¡¢Æ¬¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·¤Î°ûÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°åÌôÉô³°ÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°åÌôÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö°åÌôÉÊ¡ä°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¿©ÉÊ¡×¤Î½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄ¹½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£°ì»þÅª¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÌ²Ì²ÂÇÇË¡×°ìÂò
Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·¤ÎÇ½ÎÏ¤òÃ»ÍíÅª¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤ëÀ®Ê¬¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì±þ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ê¤É¤ò¿ÞÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÞÉ½¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ï1ËÜÅö¤¿¤ê¤Î´ÞÍÎÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç»ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·¸ú²Ì¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤âµó¤²¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅªÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤âÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¤ÖºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤¯¤ËÆó½Å´Ý¤ÎÉ¾²Á¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¹¥¿¥í¥ó¥â¥«¡×¡ÖÌ²Ì²ÂÇÇË¡×¡Ö¥Á¥ª¥Ó¥¿¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ö¥á¥¬¥·¥ã¥¡×¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ¤Î¶ÌÏª¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ì»þÅª¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î»ä¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢¡ÖÌ²Ì²ÂÇÇË¡×¤Î°ìÂò¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ï²¹¤Ç¤â°û¤á¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÄ¹½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÃº»À¿å¤Ç°ìÂ©
¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ãº»À¿å¤ò°û¤à¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤Þ¤¹¡£Ë¿°ûÎÁ²ñ¼Ò¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡ÖÃº»À¿å¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬Áý¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊÃº»À¥¬¥¹¡Ë¤¬Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÁÛÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬°ß¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ¯Ë¢¤·¤Æ°ß¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢°ß¤Î¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¤ÆÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ß¤Î¤Ê¤«¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ï°ßÄ²¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ·ì±ÕÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤¢¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇÙ¤«¤é¸Æµ¤Ãæ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Í¾·×¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸ÆµÛ±¿Æ°¤¬Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ò³èÈ¯²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°å³ØÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Ï»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¡©
Ãº»À¿å¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¿å¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÊªÍýÅª¤ËÍÏ¤«¤·¹þ¤ó¤À¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÏÉáÄÌ¤Î¿å¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤µ¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÍÑ¤Î¾®¤µ¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤â»ÔÈÎ¡ÊÄÌ¾ï¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÃº»À¿å¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¿å¤è¤ê¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãº»À¤Ï»À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢pH¤Ï5¡Á6ÄøÅÙ¤Ç»ÀÀÅÙ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÈ¯Ë¢À¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Ú¥ê¥¨¡×¤È¤¤¤¦È¯Ë¢À¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¿å¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÊÌ¡¹¤ËºÎ¼è¤·¤Æ¡¢¹©¾ì¤ÇÎ¾¼Ô¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯²ÃÇ®»¦¶Ý½èÍý¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº»À¿å¤ò°û¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Ï³Î¤«¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈóÃº»À¿å¤è¤ê¤âÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤²á¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú¤¯¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ÜÅüÊ¬¡×
ÂÎÎÏÅª¤ÊÈèÏ«¤ò²óÉü¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢ÀÝ¤ë¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¾¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¨¸úÀ¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤ÏÅüÊ¬¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÅüÊ¬¤ò¾¯ÎÌ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ä¶ÈÂ³¤¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ËÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤¿°ûÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê°û¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤ÏÆ¦Æý¤ÈµíÆý¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áð¿©·Ï¤Î¿Í¤Ë¤ÏÆ¦Æý¡¢Æù¿©·Ï¤Î¿Í¤Ë¤ÏµíÆý¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£µíÆý¤Î¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñPART2¤Î13¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¦Æý¤ÏÂçÆ¦¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£ºÕ¤¤¤¿ÂçÆ¦¤Î¼Ñ½Á¤òßÉ¤¹¤È¡¢±ÕÂÎ¤È¸ÇÂÎ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±ÕÂÎ¤¬Æ¦Æý¡¢¸ÇÂÎ¤¬¤ª¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç³ä¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³µÎ¬¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÆ¦¤ò¿å¤Ë¿»¤·¡¢¤Õ¤ä¤±¤¿ÂçÆ¦¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤ÇºÕ¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Ñ¤¿¤¢¤È¡¢ÉÛ¶Ò¤Ç¹Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ê¤ê±Õ¤¬Æ¦Æý¡¢ÉÛ¶Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë»Ä¤Ã¤¿»ÄÞÖ(¤¶¤ó¤µ)¤¬¤ª¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤¬Ä´À°Æ¦Æý
»ÔÈÎ¤ÎÆ¦Æý¤Ë¤Ï¡¢ÂçÆ¦¸Ç·ÁÊ¬¡Ê¤Û¤Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤¤¡Ë¤Î´ÞÍ³ä¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆ¦Æý¡ÊÌµÄ´À°Æ¦Æý¡Ë¡×¡ÖÄ´À½Æ¦Æý¡×¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¦Æý¡×¤Ï¸¶ÎÁ¤ËÂçÆ¦°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢ÂçÆ¦¸Ç·ÁÊ¬¤¬8¡ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ´À½Æ¦Æý¡×¤ÏÆ¦Æý¤Ëº½Åü¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÆ¦¸Ç·ÁÊ¬¤Ï6¡ó°Ê¾åÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ¡×¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ì½ÁÆþ¤ê¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çö¤¤¤È¥É¥í¥É¥í´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç´ÃåºÞ¡Ê¡Ö¸ÒÎÁ(¤³¤ê¤ç¤¦)¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ´Å¤¯¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¦Æý¤ò²¹¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤ËËì¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËì¤¬¡ÖÅòÍÕ¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¦Æý¤Ë¥Ë¥¬¥ê¡Ê±ö²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÆ¦Éå¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÔÈÎ¤ÎÆ¦Æý¤«¤é¤Ç¤â¡¢ÅòÍÕ¤äÆ¦Éå¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ¦Æý¤ÈµíÆý¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«
¡ÖµíÆý¤ÏÂÎ¤Ë°¤¯¡¢Æ¦Æý¤ÏÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤ÈÃ»Íí¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦Æý¤ÈµíÆý¤Î´ÞÍÀ®Ê¬¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¦Æý¤Ë¤Ï¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ÈÅ´Ê¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µíÆý¤Ë¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¥Ó¥¿¥ß¥óA¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë»÷¤¿ºîÍÑ¤ò¼¨¤¹À®Ê¬¤Ç¤¹¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÈÝ¡×¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢Æ¦Æý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó´ÞÍÎÌ¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤ËÂ¿¤¤¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÏÃ¤ò¡¢Æ¦Æý¤äÆ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¡¢Ì£Á¹¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢»×½Õ´ü¤ÎÃË»Ò¤äÇ¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤¬ËèÆü°û¤à¤Ê¤é¡¢1Æü200ml¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë°û¤àÊ¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÈÝ¡×¤Î°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¦Æý¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÉÔÂµ¤Ì£¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤¿°û¤ßÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤ÏÆ¦Æý¤ò¤É¤ó¤É¤ó°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£µíÆý¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÆ¦Æý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
Æ¦Æý¤ÈµíÆý¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î´ÞÍÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¼ïÎà¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢¡Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î±ÉÍÜ²Á¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤¬100¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¤¹¡£
Æ¦Æý¤ÏÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡Ê¥½¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ë¡¢µíÆý¤Ï¥Û¥¨¥¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤È¥«¥¼¥¤¥ó¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ò´Þ¤ó¤À°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢±¿Æ°¸å¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¼ïÎà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ¦Æý¤ÈµíÆý¤ò°û¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñPART2¤Î13¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ¦Æý¤ÈµíÆý¤Ï»é¼Á¤Î´ÞÍÎÌ¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»éËÃ¤Î¼ïÎà¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦Æý¤Ë¤ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬Â¿¤¯¡¢É¬¿Ü»éËÃ»ÀÀÝ¼è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢µíÆý¤Ë¤ÏË°ÏÂ»éËÃ»À¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»éËÃ¤ÎÁíÎÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼Äã¸º¥¿¥¤¥×¤ÎÆ¦Æý¤äÄã»éËÃµíÆý¤ò°û¤á¤Ð¡¢»éËÃ¤ÎºÙ¤«¤¤¼ïÎà¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦Æý¤ÈµíÆý¤Ï¡¢»éËÃ¤Î¼ïÎà¤è¤ê¤â¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Ä´À½Æ¦Æý¤äÆ¦Æý°ûÎÁ¤Ï´ÅÌ£¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
Æ¦Æý¤ÏÆýÅü¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤ÇµíÆý¤¬¤¢¤Þ¤ê°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢µíÆý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î°ìÈÖ¤Î±ÉÍÜ¤Ï¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×
ÈèÏ«²óÉü¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ï¡¢¡¥¿¥¦¥ê¥ó¡¢¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢¤¤½¤ÎÂ¾¡½¡½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡¥¿¥¦¥ê¥ó¤Ï´ÎÂ¡¤ò½õ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÈè¤ì¤¿¤È¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÏÂå¼Õ¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£ÆùÂÎÅª¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ÆÈèÏ«´¶¤ò¥´¥Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ï´ÁÊýÌô¤äÆý»À¶Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢1ËÜ°û¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈèÏ«¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢¤É¤ì¤âµ¤µÙ¤á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¼ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸ú¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬°û¤ó¤ÀÂ¿¿ô¤Î±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â¸ú¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Õ¥Þ¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¹âÎï¿Í»²1000mg¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¼ïÎà¤Î¿Í»²¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¡Ö¸ú¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢²Á³Ê¤â¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
----------
ÅÄÃæ ±ÛÏº¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¨¤Ä¤í¤¦¡Ë
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
°å³ØÇî»Î¡£ÀìÌç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¡¦À¸Íý³Ø¡£Ä¹ºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì·§ËÜ»Ô°é¤Á¡£·§ËÜÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»°°æµÇ°ÉÂ±¡Æâ²Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¦Î©¥«¥í¥ê¥ó¥¹¥«¸¦µæ½êÎ±³Ø¡¢Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø±ÉÍÜ²Ê³Ø²Ê¤Ø¡£½êÂ°¤¬ÇÀ¶ÈÂç³Ø¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢·ò¹¯¤Ë¤ª¤è¤Ü¤¹¿©ÉÊ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å³Ø¤È±ÉÍÜ³Ø¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¿©ÉÊ¤ÈÎ×¾²°å³Ø¤ÎÎ¾Êý¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¿ô¾¯¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤ÎÀìÌç²È¡£¼ø¶È¤äÃø½ñ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¡¢°ìÎ®¤Ï°û¤ßÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ÅÄÃæ ±ÛÏº¡Ë