新そばのシーズンが到来！ 今行きたい「そば」の名店10選

秋の食材をおいしくいただける、おそばの名店を5軒選びました。季節を感じる贅沢なメニューをご紹介します。

すっかり秋も深まり、温かい食べ物がおいしい季節になりました。

おそば屋さんでは「新そば」の文字を見かけることも多くなりました。今回は、最近注目のお店や、秋の味覚を楽しめるおそば屋さんをご紹介します。

1. おそばの甲賀

六本木駅から徒歩6分ほど。香り高い松茸が贅沢に使われたおそばが食べられる「おそばの甲賀」があります。新そばと松茸の香りを楽しみながら秋の訪れを感じることができます。

「松茸そば」4,600円 出典:K_tr48さん

松茸とそばの唯一無二のハーモニーは、多くの人の心を魅了しています。一度食べたらまた食べたくなる魅力的なおそばを、是非チェックしてみてください。

2. 勝どき よし田

<店舗情報>◆おそばの甲賀住所 : 東京都港区西麻布2-14-5TEL : 050-5589-7211

勝どき駅直結A1出口からすぐ。2019年にオープンして以来、食材にこだわり、食通をうならせてきた「勝どき よし田」の鴨汁つけそばはおすすめの逸品です。和モダンな佇まいの店内は、デートにもおすすめです。

「鴨汁つけそば」1,800円 写真:お店から

鴨の旬は秋から冬にかけてなので、これからどんどんおいしくなります。こちらの合鴨肉は軟らかく、出汁とのバランスが絶妙。噛むごとに合鴨肉と出汁の風味が鼻から抜けるので、おいしさの余韻に浸れること間違いなしです。

3. 手打そば さかき

<店舗情報>◆勝どき よし田住所 : 東京都中央区勝どき1-7-1 勝どきサンスクエア 2FTEL : 050-5600-1880

浅草橋駅の西口から2分ほど歩くと、石臼挽き自家製粉の手打ちそばのお店「手打 そば さかき」が見えてきます。香りとコシをしっかり感じられる十割おそばと、お酒は相性抜群です。

「ごぼうかきあげそば」1,295円 出典:Takuma-さん

ごぼうの旬が、秋から冬にかけてなのをご存じですか? おそばとお酒が進んだあとは、温かい出汁とごぼうの香りでホッと一息つくことができます。そば前も充実していて、酒好きにはたまらないお店です。

4. へぎそば 匠 中目黒店

<店舗情報>◆手打そば さかき住所 : 東京都台東区浅草橋4-10-2 稲垣ビル 1FTEL : 03-4285-1192

中目黒駅から徒歩約4分。コシが強いへぎそばを食べたいなら「へぎそば 匠 中目黒店」がおすすめ。食べ応えある栄養満点のおそばは、喉越しが良く、ツルツルと進みます。

「なめこそば」1,080円 出典:てぃびきさん

秋の味覚のなめこと、へぎそばのハーモニーが絶品。本場の新潟にも負けない、おいしいへぎそばなら、こちらがおすすめです。

5. 尾張屋 本店

<店舗情報>◆へぎそば 匠 中目黒店住所 : 東京都目黒区中目黒3-5-5 ベルデ中目黒 1FTEL : 050-5868-3310

浅草駅から約4分歩いた先に、地元で長く愛され続けている老舗そば屋「尾張屋 本店」があります。最高級のそば粉で打ったおそばはさっぱりとしていて、とても上品なのが特徴です。

「松茸そば」2,600円 出典:出挙さん

おすすめは秋の味覚の王様「松茸」が、ふんだんに使われた松茸そばです。上品なおそばと、芳醇な香りを放つ松茸の組み合わせは、贅沢な味わいです。

6. ウメバチ

<店舗情報>◆尾張屋 本店住所 : 東京都台東区浅草1-7-1TEL : 03-3845-4500

渋谷駅から少し歩いたビルの3階に、十割そばを提供する「ウメバチ」があります。通常のおそばはもちろん、旬を感じる大きい天然きのこが入ったおそばや、他ではあまり見かけない猪蕎麦などのメニューもあるので、迷ってしまいますね。

「天然きのこ」1,500円 出典:jack 19791126さん

自家製の十割そばは濃厚で香り高く、天然きのことの相性が抜群です。日本酒やクラフトビールなど、お酒の種類も豊富なので、お酒のシメとしておそばを楽しむこともできます。

7. 仁行

<店舗情報>◆ウメバチ住所 : 東京都渋谷区渋谷3-22-11 サンクスプライムビル3ATEL : 不明の為情報お待ちしております

31年間で6回移転し、茨城県を経て、この度「仁行」という名前で東京に帰ってきました。浅草から少し歩いた先にある、下町の景色に溶け込む民家が、移転した先々でそば好きをうならせた石井仁さんのお店です。

「鶏つくねの蕎麦椀」8,800円(蕎麦懐石) 出典:カノン37234さん

カウンター2席と、4人用テーブルの6席があり、コースは8,800円の蕎麦懐石のみ。写真はコースに組み込まれた「鶏つくねの蕎麦椀」です。そば尽くしの懐石コースはどれもおいしく、そば好きをうならすクオリティの高さです。

8. 竹ノ下そば

<店舗情報>◆仁行住所 : 東京都台東区浅草4-43-2TEL : 070-1469-4541

原宿駅から徒歩約2分。竹下通りから少し離れた地下にある「竹ノ下そば」はスタイリッシュでおしゃれな店内です。カウンター6席とテーブル席が4卓。落ち着いた店内は一人でも入りやすく、デートにもおすすめです。

「ランチセット」1,680円 出典:いわいこうへいさん

写真は、おそばと季節を楽しむ週替わりのご飯がついてくるランチセットです。その時々の旬の素材を味わえるので、ぜひ食べてみてください。ヴィーガンメニューもあり、ご飯を「そばタコス」か「そばお焼き(2個)」に変更も可能です。

9. 驀仙坊

<店舗情報>◆竹ノ下そば住所 : 東京都渋谷区神宮前1-20-12TEL : 03-6447-1032

中目黒にある「驀仙坊」をご紹介します。扱うそばの実は粘りのあるもののみを使い、石臼による自家製粉で、風味豊かなおそばを味わえます。

「鴨せいろ」2,000円 出典:62camさん

写真の鴨せいろは、今がちょうど旬ですね! コシのあるおそばと一緒に口に入れると、そばと鴨肉の風味が口いっぱいに広がります。そば前やお酒も充実しているので、その日の気分で色々な楽しみ方ができそうです。

10. 蕎麦おさめ

<店舗情報>◆驀仙坊住所 : 東京都目黒区青葉台1-22-5TEL : 03-3792-8823

目白駅から徒歩約7分。大通りから1本裏路地に入ると、奥ゆかしい古民家と「蕎麦おさめ」と力強く書かれたのれんが見えてきます。店内は落ち着いた雰囲気で、デートにもおすすめです。

「玄挽き蕎麦」1,320円 出典:parisparis877さん

もともと六本木で人気のおそば屋さんだった「蕎麦おさめ」ですが、移転後もそばの味は変わらず食通をうならせるおいしさです。同店名物の玄挽きそばは色が濃く、通常のおそばより香りや風味が強いので、まずはそのまま何もつけずに食べることをおすすめします!

<店舗情報>◆蕎麦おさめ住所 : 東京都新宿区下落合3-21-5TEL : 03-6908-2362

新そばを堪能しに、是非食べに行ってみてください。

※価格はすべて税込。

文:食べログマガジン編集部

