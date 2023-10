キャスト続投の『iカーリー』リブート版、3シーズンで打ち切り

米Nickelodeonで2007年から2012年まで6シーズンにわたって続いた、10代の少女カーリー・シェイを主人公にしたコメディドラマ『i カーリー(アイ・カーリー)』。メインキャストが続投したリブート版『iCarly(原題)』がParamount+にて2021年より配信されていたが、この度、3シーズンをもって打ち切られることが分かった。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが伝えている。

クリエイターのダン・シュナイダーが引き続き手掛けるこのリブート版には、カーリー役のミランダ・コスグローヴをはじめ、友達フレディ役のネイサン・クレス、兄スペンサー役のジェリー・トレイナーが続投(親友サム役のジェネット・マッカーディは2017年に女優を引退)。前シリーズ終了からおよそ10年後を舞台とし、大人になったカーリーは昔から彼女に思いを寄せていたフレディとカップルになっていた。

今年7月にシーズン3の配信が終わった同作について、広報が以下のように述べている。「Paramount+で『iCarly』のシーズン4が配信されることはありません。3シーズンにわたって続いてきたこのシリーズでは、カーリーとフレディがついに一緒になるというファンが待望していたものを見せることができました。キャストのみなさん、そして脚本家、監督、プロデューサーをはじめとしたスタッフのみなさんの献身と創造性に感謝しています」

この新シリーズから新たに加わったキャラクター、カーリーのルームメイトであるハーパーを演じたレイシー・モーズリー(『ベター・コール・ソウル』)は、X(旧Twitter)に作品が打ち切られたと投稿。そして「これまで一緒に仕事をした中でも最高の人たちだったわ。みんなが才能と魂を注いだこの作品を見てくれてありがとう」と、ファンと仕事仲間に感謝している。

Not a joke. The best people I’ve ever worked with in the business. Thank you for tuining in to the reboot. Everyone put their deeply kind talented souls into this.

- SCAM GODDESS (@DivaLaci) October 4, 2023